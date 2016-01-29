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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Вокруг шум: Как московские компании переживают реконструкцию улиц
Вокруг шум: Как московские компании переживают реконструкцию улиц Закрытие летних веранд, грохот бульдозеров и траншеи перед входом — мы узнали, как дорожные работы сказываются на количестве клиентов
Вокруг шум: Как московские компании переживают реконструкцию улиц

Вокруг шум: Как московские компании переживают реконструкцию улиц
Закрытие летних веранд, грохот бульдозеров и траншеи перед входом — мы узнали, как дорожные работы сказываются на количестве клиентов

7 рецептов блинов
7 рецептов блинов The Village попросил шеф-поваров поделиться интересными рецептами блинов
7 рецептов блинов

7 рецептов блинов
The Village попросил шеф-поваров поделиться интересными рецептами блинов

Вьетнамская кухня в Pho, четвёртое кафе «Рецептор», кофейня Cultura Coffee
Вьетнамская кухня в Pho, четвёртое кафе «Рецептор», кофейня Cultura Coffee The Village рассказывает об интересных открытиях недели
Вьетнамская кухня в Pho, четвёртое кафе «Рецептор», кофейня Cultura Coffee

Вьетнамская кухня в Pho, четвёртое кафе «Рецептор», кофейня Cultura Coffee
The Village рассказывает об интересных открытиях недели

На Дербеневской набережной открылось кафе здорового питания «Рецептор»

В меню — суши и роллы, супы, а также много рыбы и овощные салаты

На Дербеневской набережной открылось кафе здорового питания «Рецептор»