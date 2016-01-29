Менеджмент
Вокруг шум: Как московские компании переживают реконструкцию улицЗакрытие летних веранд, грохот бульдозеров и траншеи перед входом — мы узнали, как дорожные работы сказываются на количестве клиентов
Менеджмент
Вокруг шум: Как московские компании переживают реконструкцию улиц Закрытие летних веранд, грохот бульдозеров и траншеи перед входом — мы узнали, как дорожные работы сказываются на количестве клиентов
Рецепты шефов
7 рецептов блиновThe Village попросил шеф-поваров поделиться интересными рецептами блинов
Рецепты шефов
7 рецептов блинов The Village попросил шеф-поваров поделиться интересными рецептами блинов
Открытия недели
Вьетнамская кухня в Pho, четвёртое кафе «Рецептор», кофейня Cultura CoffeeThe Village рассказывает об интересных открытиях недели
Открытия недели
Вьетнамская кухня в Pho, четвёртое кафе «Рецептор», кофейня Cultura Coffee The Village рассказывает об интересных открытиях недели
Новое место
На Дербеневской набережной открылось кафе здорового питания «Рецептор»
В меню — суши и роллы, супы, а также много рыбы и овощные салаты
Новое место