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Вокруг шум: Как московские компании переживают реконструкцию улиц
Менеджмент
Вокруг шум: Как московские компании переживают реконструкцию улицЗакрытие летних веранд, грохот бульдозеров и траншеи перед входом — мы узнали, как дорожные работы сказываются на количестве клиентов
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Вокруг шум: Как московские компании переживают реконструкцию улиц
Менеджмент

Вокруг шум: Как московские компании переживают реконструкцию улиц Закрытие летних веранд, грохот бульдозеров и траншеи перед входом — мы узнали, как дорожные работы сказываются на количестве клиентов

7 рецептов блинов
Рецепты шефов
7 рецептов блиновThe Village попросил шеф-поваров поделиться интересными рецептами блинов
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7 рецептов блинов
Рецепты шефов

7 рецептов блинов The Village попросил шеф-поваров поделиться интересными рецептами блинов

Вьетнамская кухня в Pho, четвёртое кафе «Рецептор», кофейня Cultura Coffee
Открытия недели
Вьетнамская кухня в Pho, четвёртое кафе «Рецептор», кофейня Cultura CoffeeThe Village рассказывает об интересных открытиях недели
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Вьетнамская кухня в Pho, четвёртое кафе «Рецептор», кофейня Cultura Coffee
Открытия недели

Вьетнамская кухня в Pho, четвёртое кафе «Рецептор», кофейня Cultura Coffee The Village рассказывает об интересных открытиях недели

Новое место

На Дербеневской набережной открылось кафе здорового питания «Рецептор»

В меню — суши и роллы, супы, а также много рыбы и овощные салаты

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Новое место

На Дербеневской набережной открылось кафе здорового питания «Рецептор» В меню — суши и роллы, супы, а также много рыбы и овощные салаты