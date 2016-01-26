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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Треть россиян после пандемии решили сделать ремонт или переехать

Вот что сделала с людьми самоизоляция

Треть россиян после пандемии решили сделать ремонт или переехать

У каждого пятого россиянина за время самоизоляции испортились отношения с супругом

Зато улучшились с родителями

У каждого пятого россиянина за время самоизоляции испортились отношения с супругом

С какими видами мошенничества чаще сталкиваются держатели банковских карт

Большинство россиян не знают, какие данные карты нельзя разглашать

С какими видами мошенничества чаще сталкиваются держатели банковских карт

Большинство россиян не готовы пересаживаться на электромобили

Из-за их высокой стоимости и недостатка зарядных станций

Большинство россиян не готовы пересаживаться на электромобили

В чем причины пробок на дорогах, по мнению россиян

И как с ними справиться

В чем причины пробок на дорогах, по мнению россиян

Сколько россиян встретили пандемию без сбережений

И чем это обернулось

Сколько россиян встретили пандемию без сбережений

Сотрудники компаний считают удаленку эффективным форматом работы. У руководителей другое мнение

Только пятая часть работодателей Москвы согласны оставить дистанционку

Сотрудники компаний считают удаленку эффективным форматом работы. У руководителей другое мнение

Что такое хорошая экология, по версии россиян

Уровень экосознания в стране невысокий

Что такое хорошая экология, по версии россиян

Сколько россиян считают, что в домашнем насилии виновата женщина

И что в дела семьи никто не должен вмешиваться

Сколько россиян считают, что в домашнем насилии виновата женщина

Лояльность россиян к банкам сильно упала

Больше трети респондентов сказали, что не станут рекомендовать свой банк знакомым

Лояльность россиян к банкам сильно упала

Сколько россиян недовольны условиями труда

Чаще всего респонденты жалуются на низкую зарплату

Сколько россиян недовольны условиями труда

Россияне стали больше хранить деньги в наличных

Число хранящих деньги в наличных и госбанках почти сравнялось

Россияне стали больше хранить деньги в наличных

Сколько россиян считают себя финансово грамотными

Доля семей, в которых ведется учет доходов и расходов, за год выросла более чем в 1,5 раза

Сколько россиян считают себя финансово грамотными

Сколько россиян знают о том, что такое криптовалюта

Криптовалютой пользуется только 1 % россиян

Сколько россиян знают о том, что такое криптовалюта

На чём экономят петербуржцы и москвичи

У петербуржцев и москвичей различаются несколько категорий

На чём экономят петербуржцы и москвичи