Треть россиян после пандемии решили сделать ремонт или переехать
Вот что сделала с людьми самоизоляция
У каждого пятого россиянина за время самоизоляции испортились отношения с супругом
Зато улучшились с родителями
С какими видами мошенничества чаще сталкиваются держатели банковских карт
Большинство россиян не знают, какие данные карты нельзя разглашать
Большинство россиян не готовы пересаживаться на электромобили
Из-за их высокой стоимости и недостатка зарядных станций
Сотрудники компаний считают удаленку эффективным форматом работы. У руководителей другое мнение
Только пятая часть работодателей Москвы согласны оставить дистанционку
Сколько россиян считают, что в домашнем насилии виновата женщина
И что в дела семьи никто не должен вмешиваться
Лояльность россиян к банкам сильно упала
Больше трети респондентов сказали, что не станут рекомендовать свой банк знакомым
Россияне стали больше хранить деньги в наличных
Число хранящих деньги в наличных и госбанках почти сравнялось
Сколько россиян считают себя финансово грамотными
Доля семей, в которых ведется учет доходов и расходов, за год выросла более чем в 1,5 раза
Сколько россиян знают о том, что такое криптовалюта
Криптовалютой пользуется только 1 % россиян
На чём экономят петербуржцы и москвичи
У петербуржцев и москвичей различаются несколько категорий