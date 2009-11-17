Афише — Rambler Журнал «Афиша» и портал Rambler могут объединиться на интернет-пространстве.
Афише — Rambler Журнал «Афиша» и портал Rambler могут объединиться на интернет-пространстве.
Артемий Лебедев и «Афиша» поссорились из-за рецензии Ресторанный критик журнала «Афиша» обидел Артемия Лебедева.
Артемий Лебедев и «Афиша» поссорились из-за рецензии Ресторанный критик журнала «Афиша» обидел Артемия Лебедева.
В мэрии Москвы сломался автомат по продаже красной икры В мэрии Москвы на Тверской улице на второй день работы сломался установленный в буфете автомат по продаже красной икры, сообщает Интерфакс.
В мэрии Москвы сломался автомат по продаже красной икры В мэрии Москвы на Тверской улице на второй день работы сломался установленный в буфете автомат по продаже красной икры, сообщает Интерфакс.
Мойте руки перед едой: КМ 20 — официальная версия Представители «Кузнецкого Моста 20» озвучили официальную версию массового отравления в ресторане магазина.
Мойте руки перед едой: КМ 20 — официальная версия Представители «Кузнецкого Моста 20» озвучили официальную версию массового отравления в ресторане магазина.
Состоялась встреча Юрия Лужкова и подземных тараканов Во время ремонта Большого театра мэр Москвы Юрий Лужков обнаружил под зданием больших белых тараканов сообщает ИТАР-ТАСС.
Состоялась встреча Юрия Лужкова и подземных тараканов Во время ремонта Большого театра мэр Москвы Юрий Лужков обнаружил под зданием больших белых тараканов сообщает ИТАР-ТАСС.
Отравление на вечеринке в «Кузнецком Мосте 20» После вечеринки в «Кузнецком Мосте 20» более десяти человек госпитализировано с тяжелым желудочным отравлением.
Отравление на вечеринке в «Кузнецком Мосте 20» После вечеринки в «Кузнецком Мосте 20» более десяти человек госпитализировано с тяжелым желудочным отравлением.
«Семейные» ценности: кто в ответе за отмену Gossip? Милослав Чемоданов об отмене Gossip и дальнейших планах клуба We Are Family Disco Hotel — концертах Blondie и Тони Брэкстон
«Семейные» ценности: кто в ответе за отмену Gossip? Милослав Чемоданов об отмене Gossip и дальнейших планах клуба We Are Family Disco Hotel — концертах Blondie и Тони Брэкстон
Новая форма милиции от Валентина Юдашкина 31 марта в интернете обнародована новая форма милиции, дизайнером которой выступил Валентин Юдашкин. Мы попытались максимально подробно разобрать эту коллекцию.
Новая форма милиции от Валентина Юдашкина 31 марта в интернете обнародована новая форма милиции, дизайнером которой выступил Валентин Юдашкин. Мы попытались максимально подробно разобрать эту коллекцию.
В We Are Family наведался ГНК, а Gossip отменили тур Вчера, 19 марта, за неделю до концерта группы The Gossip, клуб We Are Family Disco Hotel решил проверить Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков.
В We Are Family наведался ГНК, а Gossip отменили тур Вчера, 19 марта, за неделю до концерта группы The Gossip, клуб We Are Family Disco Hotel решил проверить Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков.
Группа The Gossip едет в Москву На этой неделе клуб We Are Family Disco Hotel начал рассылать по профильным изданиям пресс-релиз, анонсирующий выступление группы The Gossip.
Группа The Gossip едет в Москву На этой неделе клуб We Are Family Disco Hotel начал рассылать по профильным изданиям пресс-релиз, анонсирующий выступление группы The Gossip.
«Мосту» забили «Стрелку» Клуб «Мост», курируемый Idle Conversation, в феврале все же не откроется, и пока даже сложно оценить, когда это может произойти.
«Мосту» забили «Стрелку» Клуб «Мост», курируемый Idle Conversation, в феврале все же не откроется, и пока даже сложно оценить, когда это может произойти.
Школу снова закрыли Сегодня на главных новостных порталах рунета появилась новость: Авторский проект режиссера Валерии Гай Германики «Школа» кажется, действительно снят с эфира телеканала.
Школу снова закрыли Сегодня на главных новостных порталах рунета появилась новость: Авторский проект режиссера Валерии Гай Германики «Школа» кажется, действительно снят с эфира телеканала.
«Чудовищ» прокатили Компания «Каро-премьер» передумала выпускать «Там где живут чудовища», премьера которого ожидалась 4 февраля.
«Чудовищ» прокатили Компания «Каро-премьер» передумала выпускать «Там где живут чудовища», премьера которого ожидалась 4 февраля.
Goodbye, ICONS: закрытие журнала ICONS Сегодня стало известно, что журнал ICONS, или, по редакционному же определению, "журнал о людях, от которых зависит будущее" закрылся.
Goodbye, ICONS: закрытие журнала ICONS Сегодня стало известно, что журнал ICONS, или, по редакционному же определению, "журнал о людях, от которых зависит будущее" закрылся.
Сочи 2014: Майя ошиблись на два года На Красной площади презентовали логотип Зимних Олимпийских игр в Сочи.
Сочи 2014: Майя ошиблись на два года На Красной площади презентовали логотип Зимних Олимпийских игр в Сочи.
Most Wanted: клуб, курируемый Idle Conversation По слухам, на месте гламурного клуба «The Most» скоро откроется клуб под руководством Димы Японца и Сергея Пойдо из Idle Conversation. «The Most» в нынешнем его виде доживает последние дни: к концу декабря он полностью прекратит свою работу, а в январе снова откроется, но уже в другом формате — с новой программой и названием.
Most Wanted: клуб, курируемый Idle Conversation По слухам, на месте гламурного клуба «The Most» скоро откроется клуб под руководством Димы Японца и Сергея Пойдо из Idle Conversation. «The Most» в нынешнем его виде доживает последние дни: к концу декабря он полностью прекратит свою работу, а в январе снова откроется, но уже в другом формате — с новой программой и названием.
Lady Boy и Tesla Gaga: Electric Romance и Bad Lady Ах, эти задорные ритмы! Эти призывные позы! Эти заламывающиеся под музыку руки! Эти обтягивающие латексные костюмы!
Lady Boy и Tesla Gaga: Electric Romance и Bad Lady Ах, эти задорные ритмы! Эти призывные позы! Эти заламывающиеся под музыку руки! Эти обтягивающие латексные костюмы!
Почему Victor&Rolf больше никогда не приедут в Москву Вчерашняя многообещающая лекция дизайнеров Victor&Rolf на «Винзаводе» обернулась полным провалом.
Почему Victor&Rolf больше никогда не приедут в Москву Вчерашняя многообещающая лекция дизайнеров Victor&Rolf на «Винзаводе» обернулась полным провалом.
Дождались: расписание показов Cycles&Seasons Тем, кто тяготился мучительным ожиданием Cycles&Seasons by Master Card, больше не придётся шептаться о разногласиях внутри команды и других сопутствующих проекту слухах.
Дождались: расписание показов Cycles&Seasons Тем, кто тяготился мучительным ожиданием Cycles&Seasons by Master Card, больше не придётся шептаться о разногласиях внутри команды и других сопутствующих проекту слухах.
Дмитрий Медведев was shot in mafia wars! Поскольку мы теперь высокотехнологичная, развитая страна, представители правительства в лице президента Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина стараются всячески показать свою близость к народу и понимание технологий.