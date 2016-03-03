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Новости

У Hewlett-Packard отсудили 108 миллионов рублей в качестве «налога на болванки»

Российский союз правообладателей обвинил компанию в предоставлении неверных данных о поставках оборудования

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Новости

У Hewlett-Packard отсудили 108 миллионов рублей в качестве «налога на болванки» Российский союз правообладателей обвинил компанию в предоставлении неверных данных о поставках оборудования

Ситуация

Никита Михалков подал в суд на «РБК»

Режиссёр считает, чтиз-за публикаций издания пострадали его честь и достоинство

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Ситуация

Никита Михалков подал в суд на «РБК» Режиссёр считает, чтиз-за публикаций издания пострадали его честь и достоинство