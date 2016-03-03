Новости
У Hewlett-Packard отсудили 108 миллионов рублей в качестве «налога на болванки»
Российский союз правообладателей обвинил компанию в предоставлении неверных данных о поставках оборудования
Новости
У Hewlett-Packard отсудили 108 миллионов рублей в качестве «налога на болванки» Российский союз правообладателей обвинил компанию в предоставлении неверных данных о поставках оборудования
Ситуация
Никита Михалков подал в суд на «РБК»
Режиссёр считает, чтиз-за публикаций издания пострадали его честь и достоинство
Ситуация