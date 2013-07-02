Новости
Недобросовестных менеджеров обяжут возвращать долги компаний
Доказать вину руководства в суде должны налоговики
Новости
Недобросовестных менеджеров обяжут возвращать долги компаний Доказать вину руководства в суде должны налоговики
Менеджмент
Замороженные деньги: Что будет со счетами предпринимателей в Мастер-банкеУ Мастер-банка отозвали лицензию. Из-за этого оказались заблокированы 513 млн рублей на счетах индивидуальных предпринимателей. Юрист Антон Соничев рассказал о том, что их ждёт.
Менеджмент
Замороженные деньги: Что будет со счетами предпринимателей в Мастер-банке У Мастер-банка отозвали лицензию. Из-за этого оказались заблокированы 513 млн рублей на счетах индивидуальных предпринимателей. Юрист Антон Соничев рассказал о том, что их ждёт.
Менеджмент
FAQ: Как выгодно закрыть общество с ограниченной ответственностьюH&F запускает новую рубрику, в которой будет отвечать на вопросы предпринимателей с помощью экспертов.
Менеджмент
FAQ: Как выгодно закрыть общество с ограниченной ответственностью H&F запускает новую рубрику, в которой будет отвечать на вопросы предпринимателей с помощью экспертов.
Облако знаний
Большая стирка: Что принесёт предпринимателям «антиотмывочный» законЮристы Антон Толмачёв и Дмитрий Липатов рассказали H&F о том, на что следует обратить особое внимание в законе о борьбе с отмыванием денег.
Облако знаний