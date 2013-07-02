Замороженные деньги: Что будет со счетами предпринимателей в Мастер-банке У Мастер-банка отозвали лицензию. Из-за этого оказались заблокированы 513 млн рублей на счетах индивидуальных предпринимателей. Юрист Антон Соничев рассказал о том, что их ждёт.