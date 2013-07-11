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Новости

Юрий Мильнер инвестировал $52 млн в наноспутники

С их помощью Planet Labs планирует создать более детализированные карты Земли

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Новости

Юрий Мильнер инвестировал $52 млн в наноспутники С их помощью Planet Labs планирует создать более детализированные карты Земли

Новости

Дмитрий Гришин вложил $300 000 в разработку наноспутников

Получившая инвестиции компания NanoSatisfi стремится предоставить любому желающему возможность получить неограниченный доступ к наноспутникам всего за $250 в неделю

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Новости

Дмитрий Гришин вложил $300 000 в разработку наноспутников Получившая инвестиции компания NanoSatisfi стремится предоставить любому желающему возможность получить неограниченный доступ к наноспутникам всего за $250 в неделю