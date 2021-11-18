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МЫ В СОЦСЕТЯХ

обновлено18 ноября 2021

Напавшего на журналиста «РБК Спорт» болельщика «Спартака» отпустят под залог

Кремль — о нападении на ведущую «Эха Москвы»

Дмитрий Песков выразил соболезнования родным и близким Фельгенгауэр

Кремль — о нападении на ведущую «Эха Москвы»

Ранивший Фельгенгауэр мужчина жаловался на «телепатическое преследование»

СК возбудил дело по статье «покушение на убийство»

Ранивший Фельгенгауэр мужчина жаловался на «телепатическое преследование»

Неизвестный напал на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр (обновлено)

Неизвестный напал на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр

Неизвестный напал на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр (обновлено)

В Москве задержали нападавшего на гостей «Мемориала»

Он пытался облить людей зелёнкой

В Москве задержали нападавшего на гостей «Мемориала»

В Грозном напали на главу «Комитета по предотвращению пыток» (обновлено)

Его избили, забросали яйцами, тортом и мукой, а также полили зелёнкой

В Грозном напали на главу «Комитета по предотвращению пыток» (обновлено)

После нападения в Ингушетии «Медиазона» создаёт профсоюз журналистов

Профсоюз обещают создать в ближайшие дни

После нападения в Ингушетии «Медиазона» создаёт профсоюз журналистов

У администрации президента проходят пикеты против нападений на журналистов

Акция связана с произошедшим накануне нападением на журналистов и правозащитников в Ингушетии

У администрации президента проходят пикеты против нападений на журналистов

Возбуждено уголовное дело о нападении на правозащитников в Ингушетии

Злоумышленников обвиняют в хулиганстве и порче имущества

Возбуждено уголовное дело о нападении на правозащитников в Ингушетии