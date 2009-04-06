Самый полезный и вредный способ приготовления кофе
От нефильтрованного напитка лучше отказаться
Coca-Cola возвращает в Россию ванильный и вишневый вкусы напитка
Поклонники просили об этом компанию несколько лет
Coca-Cola в России — о первом в истории компании алкогольном напитке
Компания выпустит новинку в сегменте «тюхай»
"Нечайный" чай каркаде Обычно, каркаде называют чаем, хотя делается он не из чайных листьев, а из гибискуса.
Спасение от жары. Метод индусов Если обычные напитки вам уже не помогают, самое время обратиться к опыту индусов - они-то понимают толк в жаре!
Напиток и обед в одном бокале Поток "Еда" на лукэтми почти пустой. Понимаю - о еде в такую жару думать совершенно не хочется! Но все-таки совсем не есть не получается - желудок требует свое, и, чтобы его особенно не мучить, существуют быстрые и вкусные решения - смузи (smoothie, если совсем корректно). Напиток и еда в одном бокале.
Кровь для геймеров Маркетологи и бренд-менеджеры всего мира каждый день ломают голову над привлекательностью своих продуктов для потребителей. Большая часть их дум связана с внешним видом изделий, повышением его привлекательности, придании ему устойчивых связей с самим продуктом. Что может ассоциироваться с наполнением организма силами, если ассоциация необходима для энергетического напитка? Вампиры бы...
КРЕМОВЫЙ ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД Согревающий горячий шоколад наполняет кухню восхитительным ароматом и успокаивает душу.