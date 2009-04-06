Напиток и обед в одном бокале Поток "Еда" на лукэтми почти пустой. Понимаю - о еде в такую жару думать совершенно не хочется! Но все-таки совсем не есть не получается - желудок требует свое, и, чтобы его особенно не мучить, существуют быстрые и вкусные решения - смузи (smoothie, если совсем корректно). Напиток и еда в одном бокале.