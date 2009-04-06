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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Самый полезный и вредный способ приготовления кофе

От нефильтрованного напитка лучше отказаться

Самый полезный и вредный способ приготовления кофе

«Вкусвилл» отозвал партию взрывающейся «Пузировки»

Но она вернется!

«Вкусвилл» отозвал партию взрывающейся «Пузировки»

Какая разница между вином в бутылке и пакете?

Обходите пакеты стороной

Какая разница между вином в бутылке и пакете?

Coca-Cola возвращает в Россию ванильный и вишневый вкусы напитка

Поклонники просили об этом компанию несколько лет

Coca-Cola возвращает в Россию ванильный и вишневый вкусы напитка

Coca-Cola в России — о первом в истории компании алкогольном напитке

Компания выпустит новинку в сегменте «тюхай»

Coca-Cola в России — о первом в истории компании алкогольном напитке

"Нечайный" чай каркаде Обычно, каркаде называют чаем, хотя делается он не из чайных листьев, а из гибискуса.

"Нечайный" чай каркаде

Спасение от жары. Метод индусов Если обычные напитки вам уже не помогают, самое время обратиться к опыту индусов - они-то понимают толк в жаре! 

Спасение от жары. Метод индусов

Напиток и обед в одном бокале Поток "Еда" на лукэтми почти пустой. Понимаю - о еде в такую жару думать совершенно не хочется! Но все-таки совсем не есть не получается - желудок требует свое, и, чтобы его особенно не мучить, существуют быстрые и вкусные решения - смузи (smoothie, если совсем корректно). Напиток и еда в одном бокале.

Напиток и обед в одном бокале

Кровь для геймеров Маркетологи и бренд-менеджеры всего мира каждый день ломают голову над привлекательностью своих продуктов для потребителей. Большая часть их дум связана с внешним видом изделий, повышением его привлекательности, придании ему устойчивых связей с самим продуктом. Что может ассоциироваться с наполнением организма силами, если ассоциация необходима для энергетического напитка? Вампиры бы...

Кровь для геймеров

КРЕМОВЫЙ ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД Согревающий горячий шоколад наполняет кухню восхитительным ароматом и успокаивает душу.

КРЕМОВЫЙ ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД