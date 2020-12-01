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1 декабря 2020

Мерч в поддержку борьбы со СПИДом и наркофобией

30 октября 2020

Иван Голунов рассказал о подставных понятых в его деле. Полицейские поощряли их за сотрудничество

Фонд помощи наркозависимым временно закрыл сайт после репортажа «России 24» о «сеятелях зла»

«Медиазона» и «Проект» пока держатся

Фонд помощи наркозависимым временно закрыл сайт после репортажа «России 24» о «сеятелях зла»

РПЦ открыла первый в Москве центр реабилитации для наркозависимых

Он находится при храме Живоначальной Троицы в Кожевниках

РПЦ открыла первый в Москве центр реабилитации для наркозависимых

ФСКН выдала большинство грантов брату организатора конкурса

Победитель конкурса занимается проблемами коноплеводства и колонизации Марса

ФСКН выдала большинство грантов брату организатора конкурса