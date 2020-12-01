30 октября 2020
Иван Голунов рассказал о подставных понятых в его деле. Полицейские поощряли их за сотрудничество
Фонд помощи наркозависимым временно закрыл сайт после репортажа «России 24» о «сеятелях зла»
«Медиазона» и «Проект» пока держатся
РПЦ открыла первый в Москве центр реабилитации для наркозависимых
Он находится при храме Живоначальной Троицы в Кожевниках
ФСКН выдала большинство грантов брату организатора конкурса
Победитель конкурса занимается проблемами коноплеводства и колонизации Марса