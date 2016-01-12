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Новости

Фонд помощи наркозависимым временно закрыл сайт после репортажа «России 24» о «сеятелях зла»

«Медиазона» и «Проект» пока держатся

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Новости

Фонд помощи наркозависимым временно закрыл сайт после репортажа «России 24» о «сеятелях зла» «Медиазона» и «Проект» пока держатся

Новости

РПЦ открыла первый в Москве центр реабилитации для наркозависимых

Он находится при храме Живоначальной Троицы в Кожевниках

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Новости

РПЦ открыла первый в Москве центр реабилитации для наркозависимых Он находится при храме Живоначальной Троицы в Кожевниках

Ситуация

ФСКН выдала большинство грантов брату организатора конкурса

Победитель конкурса занимается проблемами коноплеводства и колонизации Марса

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Ситуация

ФСКН выдала большинство грантов брату организатора конкурса Победитель конкурса занимается проблемами коноплеводства и колонизации Марса