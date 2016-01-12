Новости
Фонд помощи наркозависимым временно закрыл сайт после репортажа «России 24» о «сеятелях зла»
«Медиазона» и «Проект» пока держатся
Новости
Фонд помощи наркозависимым временно закрыл сайт после репортажа «России 24» о «сеятелях зла» «Медиазона» и «Проект» пока держатся
Новости
РПЦ открыла первый в Москве центр реабилитации для наркозависимых
Он находится при храме Живоначальной Троицы в Кожевниках
Новости
РПЦ открыла первый в Москве центр реабилитации для наркозависимых Он находится при храме Живоначальной Троицы в Кожевниках
Ситуация
ФСКН выдала большинство грантов брату организатора конкурса
Победитель конкурса занимается проблемами коноплеводства и колонизации Марса
Ситуация