В Москве пройдет митинг за закрытие мусоросжигательного завода
Городские власти согласовали проведение митинга 24 августа
В Москве пройдет митинг за закрытие мусоросжигательного завода Городские власти согласовали проведение митинга 24 августа
Собянин отдал территорию «Народного парка» под музей военной формы
По словам депутата Евгения Будника, таким образом городские власти проигнорировали результаты публичных слушаний
Собянин отдал территорию «Народного парка» под музей военной формы По словам депутата Евгения Будника, таким образом городские власти проигнорировали результаты публичных слушаний
«К москвичам относятся серьёзно»: Максим Кац — о работе в двух столицах The Village поговорил с создателем «Городских проектов» Максимом Кацем и куратором этого движения в Петербурге Павлом Сафроновым
«К москвичам относятся серьёзно»: Максим Кац — о работе в двух столицах The Village поговорил с создателем «Городских проектов» Максимом Кацем и куратором этого движения в Петербурге Павлом Сафроновым
Фото дня: Парк «Буратино» в Ново-Переделкине The Village посмотрел, как выглядит детский парк «Буратино», который построили на месте пустыря в Ново-Переделкине по проекту итальянского архитектора Виллема Брауэра.