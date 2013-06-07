Будущее
6 технологий, которые украдут у людей работу Автоматизация скоро уничтожит почти половину профессий. The Village разобрался, каких новаций стоит опасаться уже сейчас
Будущее
6 технологий, которые украдут у людей работу Автоматизация скоро уничтожит почти половину профессий. The Village разобрался, каких новаций стоит опасаться уже сейчас
Новости
ЦРУ вложилось в стартап разработчиков искусственного интеллекта
Проект компании Narrative Science способен преобразовывать разрозненную информацию в удобочитаемый текст
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