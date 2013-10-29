Власти Москвы возьмут в аренду новые камеры для фиксации нарушений ПДД
Оборудование установят к концу года
Власти Москвы возьмут в аренду новые камеры для фиксации нарушений ПДД Оборудование установят к концу года
В Подмосковье починили все камеры видеонаблюдения
Заработали все подмосковные комплексы видеофиксации нарушений ПДД, вышедшие из строя 11 января.
В Подмосковье починили все камеры видеонаблюдения Заработали все подмосковные комплексы видеофиксации нарушений ПДД, вышедшие из строя 11 января.
В Подмосковье перестали работать комплексы видеофиксации нарушений ПДД
Хакеры вывели из строя подмосковную систему фото- и видеофиксации нарушений.
В Подмосковье перестали работать комплексы видеофиксации нарушений ПДД Хакеры вывели из строя подмосковную систему фото- и видеофиксации нарушений.
Камеры на дорогах будут отслеживать выезд на встречку и на обочину
В Подмосковье обновят комплексы фотовидеофиксации «Стрелка-СТ», после чего они начнут фиксировать выезд на встречные и выделенные полосы, а также движение по обочинам, велодорожкам и тротуарам.