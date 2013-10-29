16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

Власти Москвы возьмут в аренду новые камеры для фиксации нарушений ПДД

Оборудование установят к концу года

Власти Москвы возьмут в аренду новые камеры для фиксации нарушений ПДД
Оборудование установят к концу года

В Подмосковье починили все камеры видеонаблюдения

Заработали все подмосковные комплексы видеофиксации нарушений ПДД, вышедшие из строя 11 января.

В Подмосковье починили все камеры видеонаблюдения
Заработали все подмосковные комплексы видеофиксации нарушений ПДД, вышедшие из строя 11 января.

В Подмосковье перестали работать комплексы видеофиксации нарушений ПДД

Хакеры вывели из строя подмосковную систему фото- и видеофиксации нарушений.

В Подмосковье перестали работать комплексы видеофиксации нарушений ПДД
Хакеры вывели из строя подмосковную систему фото- и видеофиксации нарушений.

Камеры на дорогах будут отслеживать выезд на встречку и на обочину

В Подмосковье обновят комплексы фотовидеофиксации «Стрелка-СТ», после чего они начнут фиксировать выезд на встречные и выделенные полосы, а также движение по обочинам, велодорожкам и тротуарам.

Камеры на дорогах будут отслеживать выезд на встречку и на обочину
В Подмосковье обновят комплексы фотовидеофиксации «Стрелка-СТ», после чего они начнут фиксировать выезд на встречные и выделенные полосы, а также движение по обочинам, велодорожкам и тротуарам.