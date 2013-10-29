Камеры на дорогах будут отслеживать выезд на встречку и на обочину

В Подмосковье обновят комплексы фотовидеофиксации «Стрелка-СТ», после чего они начнут фиксировать выезд на встречные и выделенные полосы, а также движение по обочинам, велодорожкам и тротуарам.