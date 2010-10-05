Армия Шойгу, ополченцы и Warhammer: Как выращивают патриотов Кто и на какие деньги воспитывает современных защитников Отечества
Армия Шойгу, ополченцы и Warhammer: Как выращивают патриотов Кто и на какие деньги воспитывает современных защитников Отечества
«Наши» в городе: Как московская мэрия работает в интернете Специальный корреспондент The Village Олеся Шмагун разбиралась, какие приёмы использует мэрия для продвижения в соцсетях и как отличить мурзилку от городского активиста.
«Наши» в городе: Как московская мэрия работает в интернете Специальный корреспондент The Village Олеся Шмагун разбиралась, какие приёмы использует мэрия для продвижения в соцсетях и как отличить мурзилку от городского активиста.
Вечером в Москве пройдет 16 митингов Митинг «За честные выборы» на Пушкинской, акция КПРФ, сторонники президента Путина у Кремля, «Наши», «Россия молодая», «Белое кольцо», Эдуард Лимонов — Москву сегодня вечером захлестнут протесты.
Событие недели: друг Олега Кашина об избиении журналиста На прошлой неделе в Москве избит оппозиционный журналист Олег Кашин. The Village попросил журналиста и друга Кашина Илью Азара прокомментировать ситуацию
Ресин уволил Митволя Врио мэра Москвы Владимир Ресин 4 октября освободил Олега Митволя от должности префекта Северного административного округа