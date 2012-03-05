Вечером в Москве пройдет 16 митингов Митинг «За честные выборы» на Пушкинской, акция КПРФ, сторонники президента Путина у Кремля, «Наши», «Россия молодая», «Белое кольцо», Эдуард Лимонов — Москву сегодня вечером захлестнут протесты.
Сегодня вечером в Москве запланировано 16 митингов. На улицы выйдут как сторонники Владимира Путина, так и оппозиция. Движение в центре города фактически будет парализовано, безопасность на улицах обеспечивают 12 тысяч полицейских и военных.
Самые крупные акции ожидаются на Манежной и Пушкинской площадях. Причем на последней будет сразу два митинга — движения «За честные выборы» и партии КПРФ, которая признала вчерашнее голосование нелегитимным. Полиция перекроет Большой Путинковский переулок от Тверской до Малой Дмитровки, а также по Страстному бульвару от Тверской до Малой Дмитровки. Если же на Пушкинскую площадь придет больше 15 тысяч, то власти планируют перекрыть Тверскую и закрыть станции метро.
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МИТИНГИ ЗА ПУТИНА
На Манежке должны собраться активисты движений «Наши» и «Сталь». Заявка одобрена властями до 23.00 вечера. А всего сторонники Владимир Путина займут 8 точек: помимо Манежной, согласованы Болотная и Калужская площади, а также площадь Краснопресненской заставы, Чистопрудный и Зубовский бульвары, парк у Останкинского телецентра. Как сообщает пресс-служба «Наших», акции призывают «отстоять выбор, сделанный россиянами». Одновременно на Лубянскую площадь выйдут активисты движения «Россия молодая», которое будет оказывать противодействие оппозиционерам, самые ярые из которых обещает прорваться на Лубянку. Еще четыре митинга проведет в городе движение «Молодая гвардия»: около памятника Карлу Марксу, в сквере на Театральной площади, у дверей Мосгоризбиркома и в Банном переулке.
АКЦИИ ОППОЗИЦИИ
У оппозиционных митингов в городе всего четыре точки. Самым крупным обещает стать митинг «За честные выборы» на Пушкинской площади. Изначально организаторы заявляли 30 тысяч участников, но в итоге власти согласовали лишь половину. На событии в Facebook подтведили свое участие чуть больше 9 тысяч, однако организаторы уверены, что сегодня на Пушкинскую придет гораздо больше. Члены оргкомитета митинга считают, что после огромного количества нарушений на выборах президента все окончательно потеряли надежду на честное голосование. Кроме того, многих выйти на акции протеста останавливали декабрьские морозы, а сегодня на улице гораздо теплее.
Некоторые протестующие будут двигаться на Пушкинскую площадь колоннами. Так, бывший арт-директор клуба «Солянка» Игорь Компаниец собирает «адекватных фанатов» и мужчин крепкого телосложения около клуба, чтобы вместе доехать до Пушкинской. Ожидается, что соберется не меньше 200 человек. Девушек с собой брать запрещено.
При этом еще вчера вечером лидеры оппозиции получили предупреждения от МВД о том, что нарушение закона и провокации могут привести к «непредсказуемым последствиям». Письма получили Эдуард Лимонов, Алексей Навальный, Борис Немцов, Илья Яшин и другие.
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НЕСОГЛАСОВАННЫЕ МИТИНГИ
Около ЦИК своих сторонников собирает незарегистрированная партия «Другая Россия» во главе с Эдуардом Лимоновым. По его словам, мирные акции бездейственны и только прибавляют голосов Путину: «Как так? А так, что буржуазные лидеры хвастливо сами подали эти протесты как бунт креативного среднего класса и тем самым противопоставили этот класс стране». Еще один несогласованный митинг проведет Гарри Каспаров с «Объединенным гражданским фронтом» около здания ФСБ. По словам Каспарова, выборы президента, как и декабрьские выборы в Госдуму, нельзя считать легитимными.
Борис Немцов намерен провести в центре акцию «Белое кольцо»: политик призывает сторонников взяться за руки и окружить Кремль. Мероприятие является флешмобом, поэтому изначально не требует согласования. Немцов добавил, что эта акция «пройдет мирно и спокойно, если власти в лице правоохранительных органов и прокремлевских движений не будут устраивать никаких провокаций».
Комментарии
Ну раз по Первому каналу сказали про 0,03%, значит так оно и есть! Там уж точно врать не будут.
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