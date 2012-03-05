У оппозиционных митингов в городе всего четыре точки. Самым крупным обещает стать митинг «За честные выборы» на Пушкинской площади. Изначально организаторы заявляли 30 тысяч участников, но в итоге власти согласовали лишь половину. На событии в Facebook подтведили свое участие чуть больше 9 тысяч, однако организаторы уверены, что сегодня на Пушкинскую придет гораздо больше. Члены оргкомитета митинга считают, что после огромного количества нарушений на выборах президента все окончательно потеряли надежду на честное голосование. Кроме того, многих выйти на акции протеста останавливали декабрьские морозы, а сегодня на улице гораздо теплее. Некоторые протестующие будут двигаться на Пушкинскую площадь колоннами. Так, бывший арт-директор клуба «Солянка» Игорь Компаниец собирает «адекватных фанатов» и мужчин крепкого телосложения около клуба, чтобы вместе доехать до Пушкинской. Ожидается, что соберется не меньше 200 человек. Девушек с собой брать запрещено. При этом еще вчера вечером лидеры оппозиции получили предупреждения от МВД о том, что нарушение закона и провокации могут привести к «непредсказуемым последствиям». Письма получили Эдуард Лимонов, Алексей Навальный, Борис Немцов, Илья Яшин и другие.

