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«Хачапури» в «Аптекарском огороде», кафе мексиканской кухни Taco & Co и доставка еды на трибуны
Открытия недели
«Хачапури» в «Аптекарском огороде», кафе мексиканской кухни Taco & Co и доставка еды на трибуны The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
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«Хачапури» в «Аптекарском огороде», кафе мексиканской кухни Taco & Co и доставка еды на трибуны
Открытия недели

«Хачапури» в «Аптекарском огороде», кафе мексиканской кухни Taco & Co и доставка еды на трибуны The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

Еда

«Чемпионат.com» запустил доставку еды на трибуны

Курьеры будут бесплатно доставлять еду к определённому месту на стадионе

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Еда

«Чемпионат.com» запустил доставку еды на трибуны Курьеры будут бесплатно доставлять еду к определённому месту на стадионе