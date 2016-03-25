Открытия недели
«Хачапури» в «Аптекарском огороде», кафе мексиканской кухни Taco & Co и доставка еды на трибуны The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Открытия недели
«Хачапури» в «Аптекарском огороде», кафе мексиканской кухни Taco & Co и доставка еды на трибуны The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Еда
«Чемпионат.com» запустил доставку еды на трибуны
Курьеры будут бесплатно доставлять еду к определённому месту на стадионе
Еда