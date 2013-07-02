Новости
Сколько россиян недовольны своей жизнью Спойлер: половина довольна, половина недовольна
Новости
ВЦИОМ: Социальное самочувствие россиян сильно ухудшилось
За год в стране вырос только один индекс из пяти
Новости
ВЦИОМ: Социальное самочувствие россиян сильно ухудшилось За год в стране вырос только один индекс из пяти
Новости
Сколько россиян чувствуют осенью упадок сил Опрошенные рассказали, как справиться со стрессом
Новости
О чем думают пользователи соцсетей в разное время суток И с чем связаны перепады настроения
Новости
Microsoft позволит определять настроение пользователей смартфонов
Для этого в компании разработали специальные датчики MoodScope
Новости