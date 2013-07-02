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Новости

Сколько россиян недовольны своей жизнью

Спойлер: половина довольна, половина недовольна

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Новости

Сколько россиян недовольны своей жизнью Спойлер: половина довольна, половина недовольна

Новости

ВЦИОМ: Социальное самочувствие россиян сильно ухудшилось

За год в стране вырос только один индекс из пяти

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Новости

ВЦИОМ: Социальное самочувствие россиян сильно ухудшилось За год в стране вырос только один индекс из пяти

Новости

Сколько россиян чувствуют осенью упадок сил

Опрошенные рассказали, как справиться со стрессом

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Сколько россиян чувствуют осенью упадок сил Опрошенные рассказали, как справиться со стрессом

Новости

О чем думают пользователи соцсетей в разное время суток

И с чем связаны перепады настроения

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О чем думают пользователи соцсетей в разное время суток И с чем связаны перепады настроения

Новости

Microsoft позволит определять настроение пользователей смартфонов

Для этого в компании разработали специальные датчики MoodScope

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Новости

Microsoft позволит определять настроение пользователей смартфонов Для этого в компании разработали специальные датчики MoodScope