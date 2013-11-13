Посетители первого ужина EatWith в Москве Редакция The Village побывала на первом ужине проекта EatWith в Москве, поговорила с гостями и узнала всё о его сути и истории.
Посетители первого ужина EatWith в Москве Редакция The Village побывала на первом ужине проекта EatWith в Москве, поговорила с гостями и узнала всё о его сути и истории.
Пищевая плёнка: Кто снимает лучшие видео про еду Пастух и сыровар за работой, пикник на обочине и красивое видео о том, как почистить чеснок, — The Village о 9 компаниях, снимающих видео про еду, рестораны и людей, связанных с этой индустрией.