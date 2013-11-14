«Формула кино» и «Синема парк» не будут продавать онлайн-билеты на «Звездные войны»
Кинотеатры не смогли договориться с прокатчиками
«Формула кино» и «Синема парк» не будут продавать онлайн-билеты на «Звездные войны» Кинотеатры не смогли договориться с прокатчиками
Прокатчик запретил онлайн-продажу билетов на фильм «Убийство в „Восточном экспрессе“»
Решение приняли из-за разногласий в кинотеатрах
Прокатчик запретил онлайн-продажу билетов на фильм «Убийство в „Восточном экспрессе“» Решение приняли из-за разногласий в кинотеатрах
Москва в цифрах: Наценка на шампанское в Большом театре The Village собирает самые неочевидные факты о городе. В очередном выпуске мы выясняем, какую прибыль получает Большой театр с каждого проданного бокала шампанского.