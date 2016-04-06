Уволенный полпред по Северному Кавказу назначен заместителем главы Росгвардии
Соответствующий указ, подписанный президентом России, уже вступил в силу
Госдума в окончательном чтении приняла пакет законов о нацгвардии
Нацгвардия будет решать задачи по обеспечению территориальной обороны, борьбе с терроризмом и охране государственных объектов
Сколько россиян не понимают задачи нацгвардии
Половина россиян поддерживают создание нацгвардии
Росгвардия сможет участвовать в операциях за границей
Раньше российское законодательство не предусматривало использование внутренних войск за пределами страны
«РБК» нашёл у главы нацгвардии ещё два земельных участка на Рублёвке
Ранее ФБК нашёл у Золотова имущество на 663 миллиона рублей
Нацгвардии разрешат стрелять без предупреждения и проводить задержания
Всего в национальную гвардию войдут 400 тысяч человек