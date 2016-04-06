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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Минобороны получило право изымать земли

Ранее такую возможность предоставили ФСО и ФСБ

Минобороны получило право изымать земли

В России появился День войск национальной гвардии

Его будут отмечать 27 марта

В России появился День войск национальной гвардии

Окончательная численность войск Нацгвардии

Формирование структуры завершится в 2018 году

Окончательная численность войск Нацгвардии

Уволенный полпред по Северному Кавказу назначен заместителем главы Росгвардии

Соответствующий указ, подписанный президентом России, уже вступил в силу

Уволенный полпред по Северному Кавказу назначен заместителем главы Росгвардии

Госдума в окончательном чтении приняла пакет законов о нацгвардии

Нацгвардия будет решать задачи по обеспечению территориальной обороны, борьбе с терроризмом и охране государственных объектов

Госдума в окончательном чтении приняла пакет законов о нацгвардии

Сколько россиян не понимают задачи нацгвардии

Половина россиян поддерживают создание нацгвардии

Сколько россиян не понимают задачи нацгвардии

Росгвардия сможет участвовать в операциях за границей

Раньше российское законодательство не предусматривало использование внутренних войск за пределами страны

Росгвардия сможет участвовать в операциях за границей

«РБК» нашёл у главы нацгвардии ещё два земельных участка на Рублёвке

Ранее ФБК нашёл у Золотова имущество на 663 миллиона рублей

«РБК» нашёл у главы нацгвардии ещё два земельных участка на Рублёвке

Нацгвардии разрешат стрелять без предупреждения и проводить задержания

Всего в национальную гвардию войдут 400 тысяч человек

Нацгвардии разрешат стрелять без предупреждения и проводить задержания