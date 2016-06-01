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«Политех» открывает научный лагерь для детей

Две смены лагеря пройдут с 24 июня по 20 июля

«Политех» открывает научный лагерь для детей
Две смены лагеря пройдут с 24 июня по 20 июля