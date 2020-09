The Village сравнивает реальный 2015-й и то, как выглядел этот год в фильме «Назад в будущее — 2» 25 лет назад авторы фильма перенесли действие в 2015-й: там носили кроссовки c автошнуровкой и передвигались на летающих скейтах. The Village выясняет, похоже ли будущее Роберта Земекиса на нашу жизнь