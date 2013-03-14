Трех победителей конкурса Путина назначили заместителями министров
Ранее новые назначения получили еще 14 участников проекта «Лидеры России»
Трех победителей конкурса Путина назначили заместителями министров Ранее новые назначения получили еще 14 участников проекта «Лидеры России»
Гендиректор «ВКонтакте» возглавил Mail.Ru Group
До нового назначения Борис Добродеев также занимал пост директора по стратегии и развитию Mail.ru
Гендиректор «ВКонтакте» возглавил Mail.Ru Group До нового назначения Борис Добродеев также занимал пост директора по стратегии и развитию Mail.ru
Вячеслава Володина избрали спикером Госдумы За его кандидатуру проголосовали 404 депутата
Назначен новый директор Мосгорпарка
Эту должность занял бывший директор парка Победы на Поклонной горе Вячеслав Дунаев
Назначен новый директор Мосгорпарка Эту должность занял бывший директор парка Победы на Поклонной горе Вячеслав Дунаев
Гендиректором Московского зоопарка назначена Светлана Акулова
Бывший директор Владимир Спицын занял должность президента зоопарка
Гендиректором Московского зоопарка назначена Светлана Акулова Бывший директор Владимир Спицын занял должность президента зоопарка
СМИ сообщили о готовящихся кадровых перестановках в московской полиции
В частности, в отставку может быть отправлена начальник управления информации столичной полиции Софья Хотина
СМИ сообщили о готовящихся кадровых перестановках в московской полиции В частности, в отставку может быть отправлена начальник управления информации столичной полиции Софья Хотина
СМИ назвали основного кандидата на пост главы аппарата Госдумы
Пост может занять нынешний начальник управления внутренней политики администрации президента Татьяна Воронова
СМИ назвали основного кандидата на пост главы аппарата Госдумы Пост может занять нынешний начальник управления внутренней политики администрации президента Татьяна Воронова
Путин предложил назначить Вячеслава Володина спикером Госдумы
Президент отметил, что у Володина «есть опыт для выстраивания работы парламента»
Путин предложил назначить Вячеслава Володина спикером Госдумы Президент отметил, что у Володина «есть опыт для выстраивания работы парламента»
Сергей Нарышкин возглавит Службу внешней разведки
Нарышкин занимал пост председателя Госдумы предыдущего созыва
Сергей Нарышкин возглавит Службу внешней разведки Нарышкин занимал пост председателя Госдумы предыдущего созыва
СМИ узнали о возможной карьере Володина и Нарышкина после выборов
Володину предрекли место спикера Госдумы, Нарышкину — должность директора Службы внешней разведки
СМИ узнали о возможной карьере Володина и Нарышкина после выборов Володину предрекли место спикера Госдумы, Нарышкину — должность директора Службы внешней разведки
Василий Уткин стал креативным директором сети пабов «Джон Донн»
Известный комментатор уже придумал рецепт авторского бургера
Василий Уткин стал креативным директором сети пабов «Джон Донн» Известный комментатор уже придумал рецепт авторского бургера
Экс-руководитель редакции «РБК» Баданин станет главредом «Дождя»
В июле 2016 телеканал покинет директор информационной службы, ведущая Мария Макеева
Экс-руководитель редакции «РБК» Баданин станет главредом «Дождя» В июле 2016 телеканал покинет директор информационной службы, ведущая Мария Макеева
СМИ сообщили о запрете увольнять директоров московских музеев
В департаменте культуры Москвы пока не комментировали данную информацию
СМИ сообщили о запрете увольнять директоров московских музеев В департаменте культуры Москвы пока не комментировали данную информацию
У «Афиши» сменился главный редактор
Главным редактором журнала «Афиша» стал Александр Горбачёв, работающий в журнале восемь лет.
У «Афиши» сменился главный редактор Главным редактором журнала «Афиша» стал Александр Горбачёв, работающий в журнале восемь лет.
Музей Москвы возглавит Алина Сапрыкина
Контракт с предыдущим директором Музея Москвы расторгли по договорённости сторон.
Музей Москвы возглавит Алина Сапрыкина Контракт с предыдущим директором Музея Москвы расторгли по договорённости сторон.
Бывший французский министр будет курировать развитие Большой Москвы
Новым советником по градостроительному развитию вице-мэра и главы стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина стал Морис Леруа, бывший министр по вопросам развития Большого Парижа.