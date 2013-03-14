вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Трех победителей конкурса Путина назначили заместителями министров

Ранее новые назначения получили еще 14 участников проекта «Лидеры России»

0
Новости

Трех победителей конкурса Путина назначили заместителями министров Ранее новые назначения получили еще 14 участников проекта «Лидеры России»

Новости

Гендиректор «ВКонтакте» возглавил Mail.Ru Group

До нового назначения Борис Добродеев также занимал пост директора по стратегии и развитию Mail.ru

0
Новости

Гендиректор «ВКонтакте» возглавил Mail.Ru Group До нового назначения Борис Добродеев также занимал пост директора по стратегии и развитию Mail.ru

Ситуация

Вячеслава Володина избрали спикером Госдумы

За его кандидатуру проголосовали 404 депутата

0
Ситуация

Вячеслава Володина избрали спикером Госдумы За его кандидатуру проголосовали 404 депутата

Новости парков

Назначен новый директор Мосгорпарка

Эту должность занял бывший директор парка Победы на Поклонной горе Вячеслав Дунаев

0
Новости парков

Назначен новый директор Мосгорпарка Эту должность занял бывший директор парка Победы на Поклонной горе Вячеслав Дунаев

Общественные пространства

Гендиректором Московского зоопарка назначена Светлана Акулова

Бывший директор Владимир Спицын занял должность президента зоопарка

0
Общественные пространства

Гендиректором Московского зоопарка назначена Светлана Акулова Бывший директор Владимир Спицын занял должность президента зоопарка

Ситуация

СМИ сообщили о готовящихся кадровых перестановках в московской полиции

В частности, в отставку может быть отправлена начальник управления информации столичной полиции Софья Хотина

0
Ситуация

СМИ сообщили о готовящихся кадровых перестановках в московской полиции В частности, в отставку может быть отправлена начальник управления информации столичной полиции Софья Хотина

Ситуация

СМИ назвали основного кандидата на пост главы аппарата Госдумы

Пост может занять нынешний начальник управления внутренней политики администрации президента Татьяна Воронова

0
Ситуация

СМИ назвали основного кандидата на пост главы аппарата Госдумы Пост может занять нынешний начальник управления внутренней политики администрации президента Татьяна Воронова

Ситуация

Путин предложил назначить Вячеслава Володина спикером Госдумы

Президент отметил, что у Володина «есть опыт для выстраивания работы парламента»

0
Ситуация

Путин предложил назначить Вячеслава Володина спикером Госдумы Президент отметил, что у Володина «есть опыт для выстраивания работы парламента»

Город

Сергей Нарышкин возглавит Службу внешней разведки

Нарышкин занимал пост председателя Госдумы предыдущего созыва

0
Город

Сергей Нарышкин возглавит Службу внешней разведки Нарышкин занимал пост председателя Госдумы предыдущего созыва

Ситуация

СМИ узнали о возможной карьере Володина и Нарышкина после выборов

Володину предрекли место спикера Госдумы, Нарышкину — должность директора Службы внешней разведки

0
Ситуация

СМИ узнали о возможной карьере Володина и Нарышкина после выборов Володину предрекли место спикера Госдумы, Нарышкину — должность директора Службы внешней разведки

Город

Василий Уткин стал креативным директором сети пабов «Джон Донн»

Известный комментатор уже придумал рецепт авторского бургера

1
Город

Василий Уткин стал креативным директором сети пабов «Джон Донн» Известный комментатор уже придумал рецепт авторского бургера

Ситуация

Экс-руководитель редакции «РБК» Баданин станет главредом «Дождя»

В июле 2016 телеканал покинет директор информационной службы, ведущая Мария Макеева

0
Ситуация

Экс-руководитель редакции «РБК» Баданин станет главредом «Дождя» В июле 2016 телеканал покинет директор информационной службы, ведущая Мария Макеева

Город

СМИ сообщили о запрете увольнять директоров московских музеев

В департаменте культуры Москвы пока не комментировали данную информацию

0
Город

СМИ сообщили о запрете увольнять директоров московских музеев В департаменте культуры Москвы пока не комментировали данную информацию

Ситуация

У «Афиши» сменился главный редактор

Главным редактором журнала «Афиша» стал Александр Горбачёв, работающий в журнале восемь лет.

4
Ситуация

У «Афиши» сменился главный редактор Главным редактором журнала «Афиша» стал Александр Горбачёв, работающий в журнале восемь лет.

Город

Музей Москвы возглавит Алина Сапрыкина

Контракт с предыдущим директором Музея Москвы расторгли по договорённости сторон.

0
Город

Музей Москвы возглавит Алина Сапрыкина Контракт с предыдущим директором Музея Москвы расторгли по договорённости сторон.

Город

Бывший французский министр будет курировать развитие Большой Москвы

Новым советником по градостроительному развитию вице-мэра и главы стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина стал Морис Леруа, бывший министр по вопросам развития Большого Парижа.

0
Город

Бывший французский министр будет курировать развитие Большой Москвы Новым советником по градостроительному развитию вице-мэра и главы стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина стал Морис Леруа, бывший министр по вопросам развития Большого Парижа.