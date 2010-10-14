Итоги недели: Велодорожки в Москве Хотя первая в Москве велополоса успела просуществовать меньше месяца, столичные власти всерьез намерены пересадить жителей на велосипеды. The Village попытался разобраться в ситуации.
Итоги недели: Велодорожки в Москве Хотя первая в Москве велополоса успела просуществовать меньше месяца, столичные власти всерьез намерены пересадить жителей на велосипеды. The Village попытался разобраться в ситуации.
День в цифрах: Глобальный день действий в Москве 10 октября в Москве прошел Международный день действий, The Village подсчитал итоги акции