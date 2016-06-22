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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В «Иностранке» пройдет фестиваль немецкой культуры с кинопоказами

На нем пройдут уроки и мастер-классы для взрослых и детей от восьми лет

В «Иностранке» пройдет фестиваль немецкой культуры с кинопоказами

Гете-Институт объявил программу летнего праздника

Мероприятие посвятили экологии и переработке

Гете-Институт объявил программу летнего праздника

На фестивале немецкоязычных стран в «Иностранке» разыграют путешествие в Мюнхен

Хедлайнерами фестиваля станет группа Isolation из Берлина

На фестивале немецкоязычных стран в «Иностранке» разыграют путешествие в Мюнхен

Очередной летний праздник Гете-Института посвятят футболу

Хедлайнером вечеринки станет немецкая поп-группа Das Paradies

Очередной летний праздник Гете-Института посвятят футболу

В Москве пройдет летний праздник Гете-Института

Хедлайнер фестиваля — группа GReeeN из Германии

В Москве пройдет летний праздник Гете-Института

В Москве пройдёт немецкий праздник от Гёте-института

Он состоится 24 июня

В Москве пройдёт немецкий праздник от Гёте-института