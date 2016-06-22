В «Иностранке» пройдет фестиваль немецкой культуры с кинопоказами
На нем пройдут уроки и мастер-классы для взрослых и детей от восьми лет
Гете-Институт объявил программу летнего праздника
Мероприятие посвятили экологии и переработке
На фестивале немецкоязычных стран в «Иностранке» разыграют путешествие в Мюнхен
Хедлайнерами фестиваля станет группа Isolation из Берлина
Очередной летний праздник Гете-Института посвятят футболу
Хедлайнером вечеринки станет немецкая поп-группа Das Paradies
В Москве пройдет летний праздник Гете-Института
Хедлайнер фестиваля — группа GReeeN из Германии