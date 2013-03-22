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Новости

РВК ищет $200 млн на русские стартапы в США

$20 млн от этой суммы пойдёт из госбюджета

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Новости

РВК ищет $200 млн на русские стартапы в США $20 млн от этой суммы пойдёт из госбюджета