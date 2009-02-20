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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В «Гараже» покажут цикл фильмов о Нью-Йорке и богеме Центр современной культуры «Гараж» запускает программу кинопоказов Garage SCREEN. Первым циклом станет «Нью-Йорк: Даунтаун», приуроченный к выставке New York Minute

В «Гараже» покажут цикл фильмов о Нью-Йорке и богеме

Перенестись в одно мгновение на Манхэттен теперь можно На уже полюбившейся светской публике открытой веранде бара “02 lounge” на последнем этаже отеля “Ritz-Carlton Moscow”, произошли серьезные изменения - новое пространство, новая концепция - “MNY: Moscow - New York.” В оформлении террасы декоратор Катя Добрякова использовала самые узнаваемые объекты и стиль обоих мегаполисов.В Нью-Йорке сильно переплелись различные стили искусства...

Перенестись в одно мгновение на Манхэттен теперь можно

Once Upon a Time in Brooklyn Мне понадобилось полтора года, что бы систематизировать в своем сознании все произошедшее там, отобразить и углубиться в это субъективно-познавательное повествование, содержащее полезные факты. Эта история по-настоящему перевернула мою жизнь и заставила поверить в чудеса.

Once Upon a Time in Brooklyn

Несколько слов о Нью Йорке Нью Йорк! Центр мира, представляющийся нам городом небоскрёбов, шика и средоточия цивилизации. Город, который я до сих пор вижу в своих снах. Город, ритм которого снова хочется ощутить. Город, сладкий, приторный запах которого сводит с ума. Город, который,надеюсь, совсем скоро снова увижу.

Несколько слов о Нью Йорке

НЬЮ-ЙОРК vs. МОСКВА
НЬЮ-ЙОРК vs. МОСКВА В Москве становится хорошо жить. Даже очень хорошо. Но в Нью-Йорке всё равно лучше: вкуснее и интереснее.
НЬЮ-ЙОРК vs. МОСКВА

НЬЮ-ЙОРК vs. МОСКВА
В Москве становится хорошо жить. Даже очень хорошо. Но в Нью-Йорке всё равно лучше: вкуснее и интереснее.

New York City Subway
New York City Subway Находясь во Нью-Йорке можно долго изучать достопримечательности или таскаться по магазинам - и все равно что-то будет упущено. Единственное, что, находясь в этом городе, вам не удастся пропустить это Нью-Йоркский метрополитен.
New York City Subway

New York City Subway
Находясь во Нью-Йорке можно долго изучать достопримечательности или таскаться по магазинам - и все равно что-то будет упущено. Единственное, что, находясь в этом городе, вам не удастся пропустить это Нью-Йоркский метрополитен.

New York: a third-rate Babylon
New York: a third-rate Babylon Если вы уже хорошо знакомы с Нью-Йорком, который вам предлагают путеводители, туристические брошюры и голливудская продукция, самое время посетить пустынные и слегка жутковатые места, коих в Financial District, Lower East Side, China Town, Cortland Alley/Benson Street в Tribeca привеликое множество. 
New York: a third-rate Babylon

New York: a third-rate Babylon
Если вы уже хорошо знакомы с Нью-Йорком, который вам предлагают путеводители, туристические брошюры и голливудская продукция, самое время посетить пустынные и слегка жутковатые места, коих в Financial District, Lower East Side, China Town, Cortland Alley/Benson Street в Tribeca привеликое множество. 

 Brooklyn Bridge, happy birthday! На этой неделе Нью-Йорк праздновал день рождения одного из самых известных и красивых мостов в мире. Brooklyn Bridge c момента его возведения и до наших дней был и остается одной из икон Нью-Йорка, наравне со статуей Свободы, Таймс Сквер или Центральным парком.

 Brooklyn Bridge, happy birthday!

Hutchinson Tires ad. It's Your Ride Этот короткометражный фильм иллюстрирует визуальную балладу двух велосипедистов, которые познают город исключительно индивидуальными путями. Оба - городские жители, создавшие свое умиротворенное место внутри хаоса бетонных джунглей. Каждый из них по одиночке, но, в то же время, они знают о присутствии друг друга.

Hutchinson Tires ad. It's Your Ride

Как съездить в Нью-Йорк и не разориться!
Как съездить в Нью-Йорк и не разориться! Мне,&nbsp; как и большинству «героев рабочего класса» раньше казалось, что съездить в США – это запредельная роскошь и уложиться, например, в 1500$ - абсолютно нереально. На практике все оказалось гораздо доступнее. .
Как съездить в Нью-Йорк и не разориться!

Как съездить в Нью-Йорк и не разориться!
Мне,&nbsp; как и большинству «героев рабочего класса» раньше казалось, что съездить в США – это запредельная роскошь и уложиться, например, в 1500$ - абсолютно нереально. На практике все оказалось гораздо доступнее. .