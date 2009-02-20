В «Гараже» покажут цикл фильмов о Нью-Йорке и богеме Центр современной культуры «Гараж» запускает программу кинопоказов Garage SCREEN. Первым циклом станет «Нью-Йорк: Даунтаун», приуроченный к выставке New York Minute
В «Гараже» покажут цикл фильмов о Нью-Йорке и богеме Центр современной культуры «Гараж» запускает программу кинопоказов Garage SCREEN. Первым циклом станет «Нью-Йорк: Даунтаун», приуроченный к выставке New York Minute
Перенестись в одно мгновение на Манхэттен теперь можно На уже полюбившейся светской публике открытой веранде бара “02 lounge” на последнем этаже отеля “Ritz-Carlton Moscow”, произошли серьезные изменения - новое пространство, новая концепция - “MNY: Moscow - New York.” В оформлении террасы декоратор Катя Добрякова использовала самые узнаваемые объекты и стиль обоих мегаполисов.В Нью-Йорке сильно переплелись различные стили искусства...
Перенестись в одно мгновение на Манхэттен теперь можно На уже полюбившейся светской публике открытой веранде бара “02 lounge” на последнем этаже отеля “Ritz-Carlton Moscow”, произошли серьезные изменения - новое пространство, новая концепция - “MNY: Moscow - New York.” В оформлении террасы декоратор Катя Добрякова использовала самые узнаваемые объекты и стиль обоих мегаполисов.В Нью-Йорке сильно переплелись различные стили искусства...
Once Upon a Time in Brooklyn Мне понадобилось полтора года, что бы систематизировать в своем сознании все произошедшее там, отобразить и углубиться в это субъективно-познавательное повествование, содержащее полезные факты. Эта история по-настоящему перевернула мою жизнь и заставила поверить в чудеса.
Once Upon a Time in Brooklyn Мне понадобилось полтора года, что бы систематизировать в своем сознании все произошедшее там, отобразить и углубиться в это субъективно-познавательное повествование, содержащее полезные факты. Эта история по-настоящему перевернула мою жизнь и заставила поверить в чудеса.
Несколько слов о Нью Йорке Нью Йорк! Центр мира, представляющийся нам городом небоскрёбов, шика и средоточия цивилизации. Город, который я до сих пор вижу в своих снах. Город, ритм которого снова хочется ощутить. Город, сладкий, приторный запах которого сводит с ума. Город, который,надеюсь, совсем скоро снова увижу.
Несколько слов о Нью Йорке Нью Йорк! Центр мира, представляющийся нам городом небоскрёбов, шика и средоточия цивилизации. Город, который я до сих пор вижу в своих снах. Город, ритм которого снова хочется ощутить. Город, сладкий, приторный запах которого сводит с ума. Город, который,надеюсь, совсем скоро снова увижу.
НЬЮ-ЙОРК vs. МОСКВА В Москве становится хорошо жить. Даже очень хорошо. Но в Нью-Йорке всё равно лучше: вкуснее и интереснее.
НЬЮ-ЙОРК vs. МОСКВА В Москве становится хорошо жить. Даже очень хорошо. Но в Нью-Йорке всё равно лучше: вкуснее и интереснее.
New York City Subway Находясь во Нью-Йорке можно долго изучать достопримечательности или таскаться по магазинам - и все равно что-то будет упущено. Единственное, что, находясь в этом городе, вам не удастся пропустить это Нью-Йоркский метрополитен.
New York City Subway Находясь во Нью-Йорке можно долго изучать достопримечательности или таскаться по магазинам - и все равно что-то будет упущено. Единственное, что, находясь в этом городе, вам не удастся пропустить это Нью-Йоркский метрополитен.
New York: a third-rate Babylon Если вы уже хорошо знакомы с Нью-Йорком, который вам предлагают путеводители, туристические брошюры и голливудская продукция, самое время посетить пустынные и слегка жутковатые места, коих в Financial District, Lower East Side, China Town, Cortland Alley/Benson Street в Tribeca привеликое множество.
New York: a third-rate Babylon Если вы уже хорошо знакомы с Нью-Йорком, который вам предлагают путеводители, туристические брошюры и голливудская продукция, самое время посетить пустынные и слегка жутковатые места, коих в Financial District, Lower East Side, China Town, Cortland Alley/Benson Street в Tribeca привеликое множество.
Brooklyn Bridge, happy birthday! На этой неделе Нью-Йорк праздновал день рождения одного из самых известных и красивых мостов в мире. Brooklyn Bridge c момента его возведения и до наших дней был и остается одной из икон Нью-Йорка, наравне со статуей Свободы, Таймс Сквер или Центральным парком.
Brooklyn Bridge, happy birthday! На этой неделе Нью-Йорк праздновал день рождения одного из самых известных и красивых мостов в мире. Brooklyn Bridge c момента его возведения и до наших дней был и остается одной из икон Нью-Йорка, наравне со статуей Свободы, Таймс Сквер или Центральным парком.
Hutchinson Tires ad. It's Your Ride Этот короткометражный фильм иллюстрирует визуальную балладу двух велосипедистов, которые познают город исключительно индивидуальными путями. Оба - городские жители, создавшие свое умиротворенное место внутри хаоса бетонных джунглей. Каждый из них по одиночке, но, в то же время, они знают о присутствии друг друга.
Hutchinson Tires ad. It's Your Ride Этот короткометражный фильм иллюстрирует визуальную балладу двух велосипедистов, которые познают город исключительно индивидуальными путями. Оба - городские жители, создавшие свое умиротворенное место внутри хаоса бетонных джунглей. Каждый из них по одиночке, но, в то же время, они знают о присутствии друг друга.
Как съездить в Нью-Йорк и не разориться! Мне, как и большинству «героев рабочего класса» раньше казалось, что съездить в США – это запредельная роскошь и уложиться, например, в 1500$ - абсолютно нереально. На практике все оказалось гораздо доступнее. .