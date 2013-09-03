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«Нейромаркетинг в действии»: Почему мы покупаем ненужные вещи
Книга недели
«Нейромаркетинг в действии»: Почему мы покупаем ненужные вещиПсихолог Дэвид Льюис написал книгу о том, как продавцы заставляют нас покупать
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«Нейромаркетинг в действии»: Почему мы покупаем ненужные вещи
Книга недели

«Нейромаркетинг в действии»: Почему мы покупаем ненужные вещи Психолог Дэвид Льюис написал книгу о том, как продавцы заставляют нас покупать

Игра на чувствах: Как звуки и запахи помогают продавать
Облако знаний
Игра на чувствах: Как звуки и запахи помогают продаватьУправляющий партнёр брендингового агентства SmartHeart Артём Митин — о том, как работать с органами чувств потребителей.
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Игра на чувствах: Как звуки и запахи помогают продавать
Облако знаний

Игра на чувствах: Как звуки и запахи помогают продавать Управляющий партнёр брендингового агентства SmartHeart Артём Митин — о том, как работать с органами чувств потребителей.

Новости

Synetiq позволит проверить реакцию аудитории на продукт с помощью нейротестеров

Информацию об их мозговой активности во время просмотра рекламных роликов или ознакомления с новой аудио- и видеопродукцией затем можно будет использовать для принятия управленческих решений

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Новости

Synetiq позволит проверить реакцию аудитории на продукт с помощью нейротестеров Информацию об их мозговой активности во время просмотра рекламных роликов или ознакомления с новой аудио- и видеопродукцией затем можно будет использовать для принятия управленческих решений

Внутренний продавец: 7 уловок, заставляющих покупать
Облако знаний
Внутренний продавец: 7 уловок, заставляющих покупать Известный маркетолог Мартин Линдстром, работающий в области нейромаркетинга, выделил семь факторов, особенно мощно влияющих на подсознание покупателей.
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Внутренний продавец: 7 уловок, заставляющих покупать
Облако знаний

Внутренний продавец: 7 уловок, заставляющих покупать Известный маркетолог Мартин Линдстром, работающий в области нейромаркетинга, выделил семь факторов, особенно мощно влияющих на подсознание покупателей.