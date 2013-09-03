Книга недели
«Нейромаркетинг в действии»: Почему мы покупаем ненужные вещиПсихолог Дэвид Льюис написал книгу о том, как продавцы заставляют нас покупать
Книга недели
«Нейромаркетинг в действии»: Почему мы покупаем ненужные вещи Психолог Дэвид Льюис написал книгу о том, как продавцы заставляют нас покупать
Облако знаний
Игра на чувствах: Как звуки и запахи помогают продаватьУправляющий партнёр брендингового агентства SmartHeart Артём Митин — о том, как работать с органами чувств потребителей.
Облако знаний
Игра на чувствах: Как звуки и запахи помогают продавать Управляющий партнёр брендингового агентства SmartHeart Артём Митин — о том, как работать с органами чувств потребителей.
Новости
Synetiq позволит проверить реакцию аудитории на продукт с помощью нейротестеров
Информацию об их мозговой активности во время просмотра рекламных роликов или ознакомления с новой аудио- и видеопродукцией затем можно будет использовать для принятия управленческих решений
Новости
Synetiq позволит проверить реакцию аудитории на продукт с помощью нейротестеров Информацию об их мозговой активности во время просмотра рекламных роликов или ознакомления с новой аудио- и видеопродукцией затем можно будет использовать для принятия управленческих решений
Облако знаний
Внутренний продавец: 7 уловок, заставляющих покупать Известный маркетолог Мартин Линдстром, работающий в области нейромаркетинга, выделил семь факторов, особенно мощно влияющих на подсознание покупателей.
Облако знаний