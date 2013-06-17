16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

Движение «Альтернатива» нашло в Москве группу рабынь из Нигерии

В том числе в группе была 16-летняя девушка

Движение «Альтернатива» нашло в Москве группу рабынь из Нигерии
В том числе в группе была 16-летняя девушка

Туристов предупредили о продолжающейся вспышке лихорадки Ласса в Нигерии

Заболевание охватило почти половину штатов

Туристов предупредили о продолжающейся вспышке лихорадки Ласса в Нигерии
Заболевание охватило почти половину штатов

МИД назвал самые проблемные страны для туристов из России

Отдельно ведомство отметило регионы с террористической угрозой

МИД назвал самые проблемные страны для туристов из России
Отдельно ведомство отметило регионы с террористической угрозой

Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Ласса в Нигерии

Известно о 600 заболевших

Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Ласса в Нигерии
Известно о 600 заболевших

«Красная кишка» в «Зарядье», звонки ИГИЛ и снижение цен на iPhone

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

«Красная кишка» в «Зарядье», звонки ИГИЛ и снижение цен на iPhone
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Роспотребнадзор предупредил россиян об эпидемии холеры в Нигерии

В результате заболевания в государстве погиб 21 человек

Роспотребнадзор предупредил россиян об эпидемии холеры в Нигерии
В результате заболевания в государстве погиб 21 человек

В нигерийский интернет-магазин JUMIA вложили $35 млн

Полученные средства будут направлены на развитие компании и закрепление позиций на местном рынке

В нигерийский интернет-магазин JUMIA вложили $35 млн
Полученные средства будут направлены на развитие компании и закрепление позиций на местном рынке