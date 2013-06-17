Движение «Альтернатива» нашло в Москве группу рабынь из Нигерии
В том числе в группе была 16-летняя девушка
Движение «Альтернатива» нашло в Москве группу рабынь из Нигерии В том числе в группе была 16-летняя девушка
Туристов предупредили о продолжающейся вспышке лихорадки Ласса в Нигерии
Заболевание охватило почти половину штатов
Туристов предупредили о продолжающейся вспышке лихорадки Ласса в Нигерии Заболевание охватило почти половину штатов
МИД назвал самые проблемные страны для туристов из России
Отдельно ведомство отметило регионы с террористической угрозой
МИД назвал самые проблемные страны для туристов из России Отдельно ведомство отметило регионы с террористической угрозой
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Ласса в Нигерии Известно о 600 заболевших
«Красная кишка» в «Зарядье», звонки ИГИЛ и снижение цен на iPhone
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
«Красная кишка» в «Зарядье», звонки ИГИЛ и снижение цен на iPhone The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Роспотребнадзор предупредил россиян об эпидемии холеры в Нигерии
В результате заболевания в государстве погиб 21 человек
Роспотребнадзор предупредил россиян об эпидемии холеры в Нигерии В результате заболевания в государстве погиб 21 человек
В нигерийский интернет-магазин JUMIA вложили $35 млн
Полученные средства будут направлены на развитие компании и закрепление позиций на местном рынке