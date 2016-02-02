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Ученые спрогнозировали рост смертности от гриппа зимой

В Россию вернется вирус H1N1

Ученые спрогнозировали рост смертности от гриппа зимой

Специалист по гриппу Игорь Никоноров — о том, так ли опасна эпидемия в городе
Специалист по гриппу Игорь Никоноров — о том, так ли опасна эпидемия в городе The Village поговорил с экспертом петербургского НИИ гриппа о спасительных масках, универсальной вакцине и лечении алкоголем
Специалист по гриппу Игорь Никоноров — о том, так ли опасна эпидемия в городе

Специалист по гриппу Игорь Никоноров — о том, так ли опасна эпидемия в городе
The Village поговорил с экспертом петербургского НИИ гриппа о спасительных масках, универсальной вакцине и лечении алкоголем