«Слушатели электроники — индивидуалисты»: Ник Завриев — об электронной музыке в СССР Интервью с автором «Планетроники» — лучшего русскоязычного подкаста о музыке
«Слушатели электроники — индивидуалисты»: Ник Завриев — об электронной музыке в СССР Интервью с автором «Планетроники» — лучшего русскоязычного подкаста о музыке
Трип-хоп и драм-н-бэйс: Новый сезон подкаста «Планетроника»
От бристольского трип-хопа до шеффилдский синти-попа
Трип-хоп и драм-н-бэйс: Новый сезон подкаста «Планетроника» От бристольского трип-хопа до шеффилдский синти-попа
Подкаст «Яндекса» об истории электронной музыки
Про транс, хаус, глитч и места их зарождения расскажет Ник Завриев