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«Слушатели электроники — индивидуалисты»: Ник Завриев — об электронной музыке в СССР
«Слушатели электроники — индивидуалисты»: Ник Завриев — об электронной музыке в СССР Интервью с автором «Планетроники» — лучшего русскоязычного подкаста о музыке
«Слушатели электроники — индивидуалисты»: Ник Завриев — об электронной музыке в СССР

«Слушатели электроники — индивидуалисты»: Ник Завриев — об электронной музыке в СССР
Интервью с автором «Планетроники» — лучшего русскоязычного подкаста о музыке

Трип-хоп и драм-н-бэйс: Новый сезон подкаста «Планетроника»

От бристольского трип-хопа до шеффилдский синти-попа

Трип-хоп и драм-н-бэйс: Новый сезон подкаста «Планетроника»
От бристольского трип-хопа до шеффилдский синти-попа

Подкаст «Яндекса» об истории электронной музыки

Про транс, хаус, глитч и места их зарождения расскажет Ник Завриев

Подкаст «Яндекса» об истории электронной музыки
Про транс, хаус, глитч и места их зарождения расскажет Ник Завриев