Gogol School проведет интенсив по актерскому мастерству для подростков
Мастера Полина Золотовицкая и Никита Белых организуют тренинги по трем направлениям
Следствие завело новое дело о взятке на Никиту Белых
Оба уголовных дела объединили в одно производство
СМИ связали дело о взятке Никиты Белых с выборами в Госдуму
В руководстве «Единой России» эту информацию назвали «бредом»
Суд снял арест с имущества Никиты Белых
Защита Белых указала на тот факт, что под арест попала недвижимость, с 2010 года принадлежащая его жене
Адвокаты Белых обжалуют решение о его аресте
Они считают, что дело возбудили с нарушением прописанной в законе процедуры
Белых при получении взятки в размере 150 тысяч евро
Губернатора Кировской области задержали с поличным
Губернатора Кировской области Никиту Белых задержали
Губернатора задержали при получении взятки в размере 400 тысяч евро