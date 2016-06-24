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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Gogol School проведет интенсив по актерскому мастерству для подростков

Мастера Полина Золотовицкая и Никита Белых организуют тренинги по трем направлениям

Gogol School проведет интенсив по актерскому мастерству для подростков

Следствие завело новое дело о взятке на Никиту Белых

Оба уголовных дела объединили в одно производство

Следствие завело новое дело о взятке на Никиту Белых

СМИ связали дело о взятке Никиты Белых с выборами в Госдуму

В руководстве «Единой России» эту информацию назвали «бредом»

СМИ связали дело о взятке Никиты Белых с выборами в Госдуму

Суд снял арест с имущества Никиты Белых

Защита Белых указала на тот факт, что под арест попала недвижимость, с 2010 года принадлежащая его жене

Суд снял арест с имущества Никиты Белых

Никите Белых продлили арест на четыре месяца

Никите Белых продлили арест на четыре месяца

Никите Белых продлили арест на четыре месяца

Суд наложил арест на имущество Никиты Белых

Суд арестовал имущество Никиты Белых

Суд наложил арест на имущество Никиты Белых

Адвокаты Белых обжалуют решение о его аресте

Они считают, что дело возбудили с нарушением прописанной в законе процедуры

Адвокаты Белых обжалуют решение о его аресте

Белых при получении взятки в размере 150 тысяч евро

Губернатора Кировской области задержали с поличным

Белых при получении взятки в размере 150 тысяч евро

Губернатора Кировской области Никиту Белых задержали

Губернатора задержали при получении взятки в размере 400 тысяч евро

Губернатора Кировской области Никиту Белых задержали