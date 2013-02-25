Сделал сам
Moscow Free Tour: Как заработать на бесплатных экскурсияхЭкскурсионное бюро Moscow Free Tour продвигает свои услуги с помощью бесплатных экскурсий, за проведение которых гиды получают только чаевые. Годовой оборот компании — десятки миллионов рублей.
Сделал сам
Moscow Free Tour: Как заработать на бесплатных экскурсиях Экскурсионное бюро Moscow Free Tour продвигает свои услуги с помощью бесплатных экскурсий, за проведение которых гиды получают только чаевые. Годовой оборот компании — десятки миллионов рублей.
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Участник КВН Андрей Глинский и его партнёр Никита Богданов открыли фонд Turbo Ventures
В каждый стартап он будет вкладывать до 1 млн рублей
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