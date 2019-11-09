Фигуранту «московского дела» Никите Чирцову смягчили приговор Срок сократили на месяц
Двум фигурантам «московского дела» вынесли приговор. Новиков заплатит штраф, Чирцов сядет на год
Суды над фигурантами «московского дела» продолжаются
Двум фигурантам «московского дела» вынесли приговор. Новиков заплатит штраф, Чирцов сядет на год Суды над фигурантами «московского дела» продолжаются
На Большом Москворецком мосту повесили баннер «Стоп (!) ГУЛАГ». На нем фото Котова и Мифтахова
А также других фигурантов громких дел