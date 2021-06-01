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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Помочь— как вызвать Uber»: Приложение для помощи пожилым
«Помочь— как вызвать Uber»: Приложение для помощи пожилым Которое поддерживают Ивлеева, Лапенко и Горбачева
«Помочь— как вызвать Uber»: Приложение для помощи пожилым

«Помочь— как вызвать Uber»: Приложение для помощи пожилым
Которое поддерживают Ивлеева, Лапенко и Горбачева

Композитор Игорь Яковенко и другие артисты делятся плейлистами для прогулок по Москве в нашем проекте «Музыка районов»
обновлено1 июня 2021

Композитор Игорь Яковенко и другие артисты делятся плейлистами для прогулок по Москве в нашем проекте «Музыка районов»

Гуляем с Никитой Кукушкиным по Патрикам и окрестностям
Гуляем с Никитой Кукушкиным по Патрикам и окрестностям Говорим о репетициях до первой крови, Radiohead и благотворительности
Гуляем с Никитой Кукушкиным по Патрикам и окрестностям

Гуляем с Никитой Кукушкиным по Патрикам и окрестностям
Говорим о репетициях до первой крови, Radiohead и благотворительности

«Утренняя передача»: Юмористическое шоу с Александром Палем и Никитой Кукушкиным

Выпуски пародируют классические утренние шоу

«Утренняя передача»: Юмористическое шоу с Александром Палем и Никитой Кукушкиным

Открытое письмо с требованием принять экстренные меры против коронавируса

Парфенов, Долин и Прохорова просят не допустить повторения итальянского сценария

Открытое письмо с требованием принять экстренные меры против коронавируса

«Страх и отв­ра­щение в Моск­ве» и «Декамерон»: «Гоголь-центр» рассказал о планах на 2020 год

В этом году в театре состоится премьера семи спектаклей

«Страх и отв­ра­щение в Моск­ве» и «Декамерон»: «Гоголь-центр» рассказал о планах на 2020 год

Суды, менты и обнаженка: Что происходило с театром в 2010-е
Суды, менты и обнаженка: Что происходило с театром в 2010-е Как изменился российский театр
Суды, менты и обнаженка: Что происходило с театром в 2010-е

Суды, менты и обнаженка: Что происходило с театром в 2010-е
Как изменился российский театр

Российские актеры и Поперечный — в поддержку фигурантов «московского дела»

В записи ролика участвовали 11 человек, включая Александра Паля, Артура Смольянинова и Павла Деревянко

Российские актеры и Поперечный — в поддержку фигурантов «московского дела»

«Гоголь-центр» покажет 9 новых спектаклей в 2019 году

А также проведет концерт, посвященный Алле Пугачевой

«Гоголь-центр» покажет 9 новых спектаклей в 2019 году

Никита Кукушкин запускает проект по сбору подарков для пожилых людей

27 января все собранное во время акции отвезут в дом престарелых в Тульской области

Никита Кукушкин запускает проект по сбору подарков для пожилых людей

Человек против компьютера: Кинокритик Роман Волобуев соревнуется с киносервисом
Человек против компьютера: Кинокритик Роман Волобуев соревнуется с киносервисом Выясняем, чьи рекомендации точнее – человека или алгоритма
Человек против компьютера: Кинокритик Роман Волобуев соревнуется с киносервисом

Человек против компьютера: Кинокритик Роман Волобуев соревнуется с киносервисом
Выясняем, чьи рекомендации точнее – человека или алгоритма

Один день из жизни творческих людей Москвы
Один день из жизни творческих людей Москвы Как проводят время в городе те, кто создает прекрасное, — в спецпроекте Fujifilm Instax и The Village
Один день из жизни творческих людей Москвы

Один день из жизни творческих людей Москвы
Как проводят время в городе те, кто создает прекрасное, — в спецпроекте Fujifilm Instax и The Village