«Помочь— как вызвать Uber»: Приложение для помощи пожилым Которое поддерживают Ивлеева, Лапенко и Горбачева
Композитор Игорь Яковенко и другие артисты делятся плейлистами для прогулок по Москве в нашем проекте «Музыка районов»
Гуляем с Никитой Кукушкиным по Патрикам и окрестностям Говорим о репетициях до первой крови, Radiohead и благотворительности
«Утренняя передача»: Юмористическое шоу с Александром Палем и Никитой Кукушкиным
Выпуски пародируют классические утренние шоу
Открытое письмо с требованием принять экстренные меры против коронавируса
Парфенов, Долин и Прохорова просят не допустить повторения итальянского сценария
«Страх и отвращение в Москве» и «Декамерон»: «Гоголь-центр» рассказал о планах на 2020 год
В этом году в театре состоится премьера семи спектаклей
Российские актеры и Поперечный — в поддержку фигурантов «московского дела»
В записи ролика участвовали 11 человек, включая Александра Паля, Артура Смольянинова и Павла Деревянко
«Гоголь-центр» покажет 9 новых спектаклей в 2019 году
А также проведет концерт, посвященный Алле Пугачевой
Никита Кукушкин запускает проект по сбору подарков для пожилых людей
27 января все собранное во время акции отвезут в дом престарелых в Тульской области