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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Nimb: Как россияне разработали тревожную кнопку в виде кольца
Nimb: Как россияне разработали тревожную кнопку в виде кольца Основатели проекта рассказали The Village том, как создали гаджет, отправляющий сигнал о помощи друзьям и людям поблизости
Nimb: Как россияне разработали тревожную кнопку в виде кольца

Nimb: Как россияне разработали тревожную кнопку в виде кольца
Основатели проекта рассказали The Village том, как создали гаджет, отправляющий сигнал о помощи друзьям и людям поблизости