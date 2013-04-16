Из-за чего бывший топ-менеджер «ВКонтакте» и Telegram судится с Павлом Дуровым В чем бывшие сотрудники обвиняют предпринимателя — и что он им отвечает
Medium удалил пост бывшего топ-менеджера Telegram о конфликте с Дуровыми
В публикации Антона Розенберга обнаружили несоответствие правилам
Medium удалил пост бывшего топ-менеджера Telegram о конфликте с Дуровыми В публикации Антона Розенберга обнаружили несоответствие правилам
«ВКонтакте» недоступен из-за технических неполадок
Сегодня ночью Николай Дуров спрогнозировал закрытие соцсети под давлением нынешних акционеров
«ВКонтакте» недоступен из-за технических неполадок Сегодня ночью Николай Дуров спрогнозировал закрытие соцсети под давлением нынешних акционеров
UCP заподозрил, что братья Дуровы — американские шпионы, или обманывают пользователей
Такая конспирологическая теория стала одной из версий дальнейшего развития событий вокруг выпущенного ими в августе этого года мессенджера Telegram
UCP заподозрил, что братья Дуровы — американские шпионы, или обманывают пользователей Такая конспирологическая теория стала одной из версий дальнейшего развития событий вокруг выпущенного ими в августе этого года мессенджера Telegram
Братья Дуровы запретили корпорациям использовать протокол защищённой передачи данных MTProto
По их мнению, сосредоточенные на извлечении прибыли акционеры могут запросто пренебречь правом пользователей на защиту личной информации
Братья Дуровы запретили корпорациям использовать протокол защищённой передачи данных MTProto По их мнению, сосредоточенные на извлечении прибыли акционеры могут запросто пренебречь правом пользователей на защиту личной информации
Мобильный мессенджер Telegram Павла Дурова покоряет арабские страны
В России же приложение не пользуется значительной популярностью, что только подчёркивает ориентацию продукта на международный рынок
Мобильный мессенджер Telegram Павла Дурова покоряет арабские страны В России же приложение не пользуется значительной популярностью, что только подчёркивает ориентацию продукта на международный рынок
Братья Дуровы объявили конкурс на создание шифрованного мессенджера для Android
Призовой фонд в размере от 3 млн до 5 млн рублей будет распределён между участниками, представившими наиболее качественные решения
Братья Дуровы объявили конкурс на создание шифрованного мессенджера для Android Призовой фонд в размере от 3 млн до 5 млн рублей будет распределён между участниками, представившими наиболее качественные решения
На изъятых в Киеве серверах «ВКонтакте» обнаружили детское порно
По данным министерства доходов и сборов Украины, только в июне противоправные ролики просмотрел 31 млн пользователей