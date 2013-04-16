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Из-за чего бывший топ-менеджер «ВКонтакте» и Telegram судится с Павлом Дуровым
Ситуация
Из-за чего бывший топ-менеджер «ВКонтакте» и Telegram судится с Павлом ДуровымВ чем бывшие сотрудники обвиняют предпринимателя — и что он им отвечает
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Из-за чего бывший топ-менеджер «ВКонтакте» и Telegram судится с Павлом Дуровым
Ситуация

Из-за чего бывший топ-менеджер «ВКонтакте» и Telegram судится с Павлом Дуровым В чем бывшие сотрудники обвиняют предпринимателя — и что он им отвечает

Новости

Medium удалил пост бывшего топ-менеджера Telegram о конфликте с Дуровыми

В публикации Антона Розенберга обнаружили несоответствие правилам

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Новости

Medium удалил пост бывшего топ-менеджера Telegram о конфликте с Дуровыми В публикации Антона Розенберга обнаружили несоответствие правилам

Новости

«ВКонтакте» недоступен из-за технических неполадок

Сегодня ночью Николай Дуров спрогнозировал закрытие соцсети под давлением нынешних акционеров

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Новости

«ВКонтакте» недоступен из-за технических неполадок Сегодня ночью Николай Дуров спрогнозировал закрытие соцсети под давлением нынешних акционеров

Новости

UCP заподозрил, что братья Дуровы — американские шпионы, или обманывают пользователей

Такая конспирологическая теория стала одной из версий дальнейшего развития событий вокруг выпущенного ими в августе этого года мессенджера Telegram

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Новости

UCP заподозрил, что братья Дуровы — американские шпионы, или обманывают пользователей Такая конспирологическая теория стала одной из версий дальнейшего развития событий вокруг выпущенного ими в августе этого года мессенджера Telegram

Новости

Братья Дуровы запретили корпорациям использовать протокол защищённой передачи данных MTProto

По их мнению, сосредоточенные на извлечении прибыли акционеры могут запросто пренебречь правом пользователей на защиту личной информации

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Новости

Братья Дуровы запретили корпорациям использовать протокол защищённой передачи данных MTProto По их мнению, сосредоточенные на извлечении прибыли акционеры могут запросто пренебречь правом пользователей на защиту личной информации

Новости

Мобильный мессенджер Telegram Павла Дурова покоряет арабские страны

В России же приложение не пользуется значительной популярностью, что только подчёркивает ориентацию продукта на международный рынок

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Новости

Мобильный мессенджер Telegram Павла Дурова покоряет арабские страны В России же приложение не пользуется значительной популярностью, что только подчёркивает ориентацию продукта на международный рынок

Новости

Братья Дуровы объявили конкурс на создание шифрованного мессенджера для Android

Призовой фонд в размере от 3 млн до 5 млн рублей будет распределён между участниками, представившими наиболее качественные решения

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Новости

Братья Дуровы объявили конкурс на создание шифрованного мессенджера для Android Призовой фонд в размере от 3 млн до 5 млн рублей будет распределён между участниками, представившими наиболее качественные решения

Новости

На изъятых в Киеве серверах «ВКонтакте» обнаружили детское порно

По данным министерства доходов и сборов Украины, только в июне противоправные ролики просмотрел 31 млн пользователей

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Новости

На изъятых в Киеве серверах «ВКонтакте» обнаружили детское порно По данным министерства доходов и сборов Украины, только в июне противоправные ролики просмотрел 31 млн пользователей

Новости

Павел Дуров отрицает участие в скандальном ДТП

Следователи изъяли телефон у отца Павла Дурова

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Новости

Павел Дуров отрицает участие в скандальном ДТП Следователи изъяли телефон у отца Павла Дурова

Новости

Следственный комитет обыскивает офис «ВКонтакте» в Петербурге

Разработчики рассредоточились по городу

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Следственный комитет обыскивает офис «ВКонтакте» в Петербурге
Новости

Следственный комитет обыскивает офис «ВКонтакте» в Петербурге Разработчики рассредоточились по городу