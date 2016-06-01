В галерею «Свиное рыло» в Петербурге пришли следователи. Художников обвиняют в оскорблении ветеранов
В галерею «Свиное рыло» в Петербурге пришли следователи. Художников обвиняют в оскорблении ветеранов
Планы на каждый день: Выставки, концерты и другие развлечения Учимся делать культуру, слушаем классическую музыку и смотрим фильмы на большом экране
Планы на каждый день: Выставки, концерты и другие развлечения Учимся делать культуру, слушаем классическую музыку и смотрим фильмы на большом экране
«Ферма Бенуа» на Тихорецком проспекте (Петербург) Семейный ресторан на территории исторической молочной фермы с разнообразным меню и внимательным отношением к детям
«Ферма Бенуа» на Тихорецком проспекте (Петербург)
Семейный ресторан на территории исторической молочной фермы с разнообразным меню и внимательным отношением к детям
«Пишут, чтобы готовился к аду»: Художник Копейкин — о конфликте с активистом Энтео Православный активист пожаловался в прокуратуру на работу Копейкина «Алтарь семейных ценностей». Мы поговорили с художником