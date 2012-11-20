Интерьер недели
Интерьер недели (Москва): Офис Mail.ru27-этажный офис Mail.ru Group с фитнес-центром, кинотеатром, большой лаундж-зоной и конференц-залом, трансформирующимся в футбольное поле.
Интерьер недели
Интерьер недели (Москва): Офис Mail.ru 27-этажный офис Mail.ru Group с фитнес-центром, кинотеатром, большой лаундж-зоной и конференц-залом, трансформирующимся в футбольное поле.
Интерьер недели
Офис недели (Москва): UNK projectОфис архитектурного бюро UNK project в бывшем цехе по производству реактивных двигателей.
Интерьер недели