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Интерьер недели (Москва): Офис Mail.ru
Интерьер недели
Интерьер недели (Москва): Офис Mail.ru27-этажный офис Mail.ru Group с фитнес-центром, кинотеатром, большой лаундж-зоной и конференц-залом, трансформирующимся в футбольное поле.
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Интерьер недели (Москва): Офис Mail.ru
Интерьер недели

Интерьер недели (Москва): Офис Mail.ru 27-этажный офис Mail.ru Group с фитнес-центром, кинотеатром, большой лаундж-зоной и конференц-залом, трансформирующимся в футбольное поле.

Офис недели (Москва): UNK project
Интерьер недели
Офис недели (Москва): UNK projectОфис архитектурного бюро UNK project в бывшем цехе по производству реактивных двигателей.
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Офис недели (Москва): UNK project
Интерьер недели

Офис недели (Москва): UNK project Офис архитектурного бюро UNK project в бывшем цехе по производству реактивных двигателей.