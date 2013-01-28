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Новости

Сколько жалоб на неправомерную блокировку сайтов подали в РКН

Министр связи представил данные общественных организаций

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Новости

Сколько жалоб на неправомерную блокировку сайтов подали в РКН Министр связи представил данные общественных организаций

Новости

В Минкомсвязи предложили отказаться от термина «криптовалюта»

По словам главы министерства, с точки зрения закона крипторубли являются цифровыми товарами, а не валютой

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Новости

В Минкомсвязи предложили отказаться от термина «криптовалюта» По словам главы министерства, с точки зрения закона крипторубли являются цифровыми товарами, а не валютой

Новости

Глава Минкомсвязи вступился за Telegram

По его словам, спецслужбам лучше обратить внимание на WhatsApp, Facebook, Viber и Google

0
Новости

Глава Минкомсвязи вступился за Telegram По его словам, спецслужбам лучше обратить внимание на WhatsApp, Facebook, Viber и Google

Новости

Роуминг в России начнут отменять с января

С начала года понятие роуминга уберут из всех тарифов

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Новости

Роуминг в России начнут отменять с января С начала года понятие роуминга уберут из всех тарифов

Новости

Глава Минкомсвязи про отсрочку «закона Яровой»

Министр считает нужной разработку плана по поэтапному внедрению антитеррористических поправок

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Новости

Глава Минкомсвязи про отсрочку «закона Яровой» Министр считает нужной разработку плана по поэтапному внедрению антитеррористических поправок

Новости

В Госдуме появился Совет по цифровой экономике

Депутаты будут обсуждать развитие отрасли с экспертами

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В Госдуме появился Совет по цифровой экономике
Новости

В Госдуме появился Совет по цифровой экономике Депутаты будут обсуждать развитие отрасли с экспертами

Ситуация

Правительство одобрило проект закона о блокировке «зеркал» сайтов в досудебном порядке

Теперь для блокировки «зеркала» ресурса будет достаточно судебного приказа, без заседания

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Ситуация

Правительство одобрило проект закона о блокировке «зеркал» сайтов в досудебном порядке Теперь для блокировки «зеркала» ресурса будет достаточно судебного приказа, без заседания

Ситуация

Глава Минкомсвязи — о возможной блокировке LinkedIn

Роскомнадзор требует заблокировать LinkedIn за нарушение закона «О персональных данных»

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Ситуация

Глава Минкомсвязи — о возможной блокировке LinkedIn Роскомнадзор требует заблокировать LinkedIn за нарушение закона «О персональных данных»

Ситуация

Глава Минкомсвязи назвал сроки отключения аналогового телевидения

Аналоговое телевидение в России отключат через год

0
Ситуация

Глава Минкомсвязи назвал сроки отключения аналогового телевидения Аналоговое телевидение в России отключат через год

Ситуация

Минкомсвязь предложит поправки к «пакету Яровой»

Ведомство требует уточнений в технологической сфере

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Ситуация

Минкомсвязь предложит поправки к «пакету Яровой» Ведомство требует уточнений в технологической сфере

Ситуация

Медведев пожаловался на неработающую блокировку RuTracker (обновлено)

Премьер смог зайти на сайт со своего iPad

0
Ситуация

Медведев пожаловался на неработающую блокировку RuTracker (обновлено) Премьер смог зайти на сайт со своего iPad

Как живёт самый молодой город России
На месте
Как живёт самый молодой город РоссииThe Village отправился в Татарстан и узнал, как устроен Иннополис — город для айтишников
53
Как живёт самый молодой город России
На месте

Как живёт самый молодой город России The Village отправился в Татарстан и узнал, как устроен Иннополис — город для айтишников

Новости

Повысить цены на мобильную связь (обновлено)

Глава Минкомсвязи выступил за повышение тарифов из-за развития сетей 4G

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Новости

Повысить цены на мобильную связь (обновлено) Глава Минкомсвязи выступил за повышение тарифов из-за развития сетей 4G

Новости

Россия обменяет ПО на китайские серверы

Сотрудничество с Китаем должно обезопасить Россию от последствий расширения санкций Запада на IT-отрасль

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Новости

Россия обменяет ПО на китайские серверы Сотрудничество с Китаем должно обезопасить Россию от последствий расширения санкций Запада на IT-отрасль

Город

Загранпаспорт можно будет получить за 20 дней

С таким обещанием выступил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров

8
Город

Загранпаспорт можно будет получить за 20 дней С таким обещанием выступил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров

Город

Раскрыть для России исходный код программного обеспечения Apple

С таким предложением выступил министр связи России Николай Никифоров

4
Город

Раскрыть для России исходный код программного обеспечения Apple С таким предложением выступил министр связи России Николай Никифоров

Город

Не хранить персональные данные во «ВКонтакте»

С таким советом выступил глава министерства связи России Николай Никифоров

7
Город

Не хранить персональные данные во «ВКонтакте» С таким советом выступил глава министерства связи России Николай Никифоров

Новости

Российские чиновники могут отказаться от американских гаджетов и программ

Это связано с желанием американских силовиков усилить слежку за российскими военными

1
Новости

Российские чиновники могут отказаться от американских гаджетов и программ Это связано с желанием американских силовиков усилить слежку за российскими военными

Новости

Министр связи Николай Никифоров предложил построить в Москве IT-микрорайон

В нём смогут проживать 10 тысяч специалистов и 15 тысяч членов их семей

0
Новости

Министр связи Николай Никифоров предложил построить в Москве IT-микрорайон В нём смогут проживать 10 тысяч специалистов и 15 тысяч членов их семей