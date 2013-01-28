Сколько жалоб на неправомерную блокировку сайтов подали в РКН
Министр связи представил данные общественных организаций
Сколько жалоб на неправомерную блокировку сайтов подали в РКН Министр связи представил данные общественных организаций
В Минкомсвязи предложили отказаться от термина «криптовалюта»
По словам главы министерства, с точки зрения закона крипторубли являются цифровыми товарами, а не валютой
В Минкомсвязи предложили отказаться от термина «криптовалюта» По словам главы министерства, с точки зрения закона крипторубли являются цифровыми товарами, а не валютой
Глава Минкомсвязи вступился за Telegram
По его словам, спецслужбам лучше обратить внимание на WhatsApp, Facebook, Viber и Google
Глава Минкомсвязи вступился за Telegram По его словам, спецслужбам лучше обратить внимание на WhatsApp, Facebook, Viber и Google
Роуминг в России начнут отменять с января
С начала года понятие роуминга уберут из всех тарифов
Роуминг в России начнут отменять с января С начала года понятие роуминга уберут из всех тарифов
Глава Минкомсвязи про отсрочку «закона Яровой»
Министр считает нужной разработку плана по поэтапному внедрению антитеррористических поправок
Глава Минкомсвязи про отсрочку «закона Яровой» Министр считает нужной разработку плана по поэтапному внедрению антитеррористических поправок
В Госдуме появился Совет по цифровой экономике
Депутаты будут обсуждать развитие отрасли с экспертами
В Госдуме появился Совет по цифровой экономике Депутаты будут обсуждать развитие отрасли с экспертами
Правительство одобрило проект закона о блокировке «зеркал» сайтов в досудебном порядке
Теперь для блокировки «зеркала» ресурса будет достаточно судебного приказа, без заседания
Правительство одобрило проект закона о блокировке «зеркал» сайтов в досудебном порядке Теперь для блокировки «зеркала» ресурса будет достаточно судебного приказа, без заседания
Глава Минкомсвязи — о возможной блокировке LinkedIn
Роскомнадзор требует заблокировать LinkedIn за нарушение закона «О персональных данных»
Глава Минкомсвязи — о возможной блокировке LinkedIn Роскомнадзор требует заблокировать LinkedIn за нарушение закона «О персональных данных»
Глава Минкомсвязи назвал сроки отключения аналогового телевидения
Аналоговое телевидение в России отключат через год
Глава Минкомсвязи назвал сроки отключения аналогового телевидения Аналоговое телевидение в России отключат через год
Минкомсвязь предложит поправки к «пакету Яровой»
Ведомство требует уточнений в технологической сфере
Минкомсвязь предложит поправки к «пакету Яровой» Ведомство требует уточнений в технологической сфере
Медведев пожаловался на неработающую блокировку RuTracker (обновлено)
Премьер смог зайти на сайт со своего iPad
Медведев пожаловался на неработающую блокировку RuTracker (обновлено) Премьер смог зайти на сайт со своего iPad
Как живёт самый молодой город России The Village отправился в Татарстан и узнал, как устроен Иннополис — город для айтишников
Повысить цены на мобильную связь (обновлено)
Глава Минкомсвязи выступил за повышение тарифов из-за развития сетей 4G
Повысить цены на мобильную связь (обновлено) Глава Минкомсвязи выступил за повышение тарифов из-за развития сетей 4G
Россия обменяет ПО на китайские серверы
Сотрудничество с Китаем должно обезопасить Россию от последствий расширения санкций Запада на IT-отрасль
Россия обменяет ПО на китайские серверы Сотрудничество с Китаем должно обезопасить Россию от последствий расширения санкций Запада на IT-отрасль
Загранпаспорт можно будет получить за 20 дней
С таким обещанием выступил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров
Загранпаспорт можно будет получить за 20 дней С таким обещанием выступил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров
Раскрыть для России исходный код программного обеспечения Apple
С таким предложением выступил министр связи России Николай Никифоров
Раскрыть для России исходный код программного обеспечения Apple С таким предложением выступил министр связи России Николай Никифоров
Не хранить персональные данные во «ВКонтакте»
С таким советом выступил глава министерства связи России Николай Никифоров
Не хранить персональные данные во «ВКонтакте» С таким советом выступил глава министерства связи России Николай Никифоров
Российские чиновники могут отказаться от американских гаджетов и программ
Это связано с желанием американских силовиков усилить слежку за российскими военными
Российские чиновники могут отказаться от американских гаджетов и программ Это связано с желанием американских силовиков усилить слежку за российскими военными
Министр связи Николай Никифоров предложил построить в Москве IT-микрорайон
В нём смогут проживать 10 тысяч специалистов и 15 тысяч членов их семей