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«Ферма Бенуа» на Тихорецком проспекте (Петербург)
«Ферма Бенуа» на Тихорецком проспекте (Петербург) Семейный ресторан на территории исторической молочной фермы с разнообразным меню и внимательным отношением к детям
«Ферма Бенуа» на Тихорецком проспекте (Петербург)

«Ферма Бенуа» на Тихорецком проспекте (Петербург)
Семейный ресторан на территории исторической молочной фермы с разнообразным меню и внимательным отношением к детям