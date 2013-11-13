Пищевая плёнка: Кто снимает лучшие видео про еду Пастух и сыровар за работой, пикник на обочине и красивое видео о том, как почистить чеснок, — The Village о 9 компаниях, снимающих видео про еду, рестораны и людей, связанных с этой индустрией.