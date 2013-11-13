На Nikon Day пройдут мастер-классы от фотографов и тестирование новых камер
Посетители узнают, как обработать фото для Instagram и снимать свадьбу
На Nikon Day пройдут мастер-классы от фотографов и тестирование новых камер Посетители узнают, как обработать фото для Instagram и снимать свадьбу
Портретная съёмка на Арт-причале Сергей Сараханов о поиске персонажей, отношении к героям и вдохновении
Портретная съёмка на Арт-причале Сергей Сараханов о поиске персонажей, отношении к героям и вдохновении
Фотопрогулка по улице Антоновича с Сашей Лебедевой Углы и линии в объективе фотографа Саши Лебедевой во время съемки улицы Антоновича
Фотопрогулка по улице Антоновича с Сашей Лебедевой
Углы и линии в объективе фотографа Саши Лебедевой во время съемки улицы Антоновича
Пищевая плёнка: Кто снимает лучшие видео про еду Пастух и сыровар за работой, пикник на обочине и красивое видео о том, как почистить чеснок, — The Village о 9 компаниях, снимающих видео про еду, рестораны и людей, связанных с этой индустрией.