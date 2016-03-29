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Новости

На двух улицах Москвы ограничат движение из-за строительных работ

Это касается улиц Дыбенко и Нижней Масловки

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Новости

На двух улицах Москвы ограничат движение из-за строительных работ Это касается улиц Дыбенко и Нижней Масловки

Транспорт

Станцию метро «ЦСКА» планируют открыть весной

Новая станция метро будет оформлена в фирменных цветах клуба ЦСКА

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Транспорт

Станцию метро «ЦСКА» планируют открыть весной Новая станция метро будет оформлена в фирменных цветах клуба ЦСКА

Город

Старейшее трамвайное депо Москвы выставили на торги

Депо постройки конца XIX века находится в Беговом районе

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Город

Старейшее трамвайное депо Москвы выставили на торги Депо постройки конца XIX века находится в Беговом районе

Новое место

На Нижней Масловке открывается кофейня Coffee Like

В заведении нет столиков, поэтому кофе можно взять только навынос

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Новое место

На Нижней Масловке открывается кофейня Coffee Like В заведении нет столиков, поэтому кофе можно взять только навынос