Новости
На двух улицах Москвы ограничат движение из-за строительных работ
Это касается улиц Дыбенко и Нижней Масловки
Новости
На двух улицах Москвы ограничат движение из-за строительных работ Это касается улиц Дыбенко и Нижней Масловки
Транспорт
Станцию метро «ЦСКА» планируют открыть весной
Новая станция метро будет оформлена в фирменных цветах клуба ЦСКА
Транспорт
Станцию метро «ЦСКА» планируют открыть весной Новая станция метро будет оформлена в фирменных цветах клуба ЦСКА
Город
Старейшее трамвайное депо Москвы выставили на торги
Депо постройки конца XIX века находится в Беговом районе
Город
Старейшее трамвайное депо Москвы выставили на торги Депо постройки конца XIX века находится в Беговом районе
Новое место
На Нижней Масловке открывается кофейня Coffee Like
В заведении нет столиков, поэтому кофе можно взять только навынос
Новое место