На ночных маршрутах запустили электробусы
Пока что их можно встретить на пути до «Китай-города»
Adidas запустил кампанию со скидками, ночными прогулками и вечеринками в Mutabor
Стать ее участником можно, купив новую модель кроссовок
Сколько россиян объедаются на ночь
Эта вредная привычка больше характерна для мужчин и безработных
В Москве организуют регулярные рейды в поисках гуляющих ночью подростков
С начала года зафиксировано около 9 тысяч случаев появления детей на ночных улицах без сопровождения
В Госдуму внесли законопроект об ответственности за нарушение ночной тишины
Поправки также предусматривают запрет на строительно-погрузочные работы в выходные и праздничные дни
Почти 40 бесплатных маршрутов наземного транспорта будут работать в Москве на Пасху
Кроме того, работу транспорта продлят до 03:30
В ночь на 24 ноября не будет ходить троллейбус № 15
В эту ночь запустят компенсационный автобус № 15н
В Москве 3 ноября пройдёт «Ночь искусств»
В акции примут участие более 270 культурных учреждений Москвы