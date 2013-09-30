16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

В Москве 8 октября пройдет «Ночь музыки»

Ее будут отмечать на пяти площадках

В Москве 8 октября пройдет «Ночь музыки»
Ее будут отмечать на пяти площадках

Департамент культуры отказался финансировать московскую «Ночь музыки»

Акция пройдёт без финансирования властей, силами компаний-организаторов

Департамент культуры отказался финансировать московскую «Ночь музыки»
Акция пройдёт без финансирования властей, силами компаний-организаторов

В Москве пройдёт «Ночь музыки»

В «Ночь музыки» по всей Москве пройдут больше 200 живых концертов

В Москве пройдёт «Ночь музыки»
В «Ночь музыки» по всей Москве пройдут больше 200 живых концертов

В Москве пройдёт «Ночь музыки»

В этот день на 250 площадках Москвы прозвучат произведения известных композиторов

В Москве пройдёт «Ночь музыки»
В этот день на 250 площадках Москвы прозвучат произведения известных композиторов

«Ночь музыки» будут проводить несколько раз в год

5 октября в Москве пройдёт первая акция «Ночь музыки», приуроченная к празднованию Международного дня музыки.

«Ночь музыки» будут проводить несколько раз в год
5 октября в Москве пройдёт первая акция «Ночь музыки», приуроченная к празднованию Международного дня музыки.

События недели: «Круг света», Ночь музыки и кинофестиваль 2morrow
События недели: «Круг света», Ночь музыки и кинофестиваль 2morrow Открытие обновлённого Арбата, распродажа в «Олдиче», два театральных фестиваля и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: «Круг света», Ночь музыки и кинофестиваль 2morrow

События недели: «Круг света», Ночь музыки и кинофестиваль 2morrow
Открытие обновлённого Арбата, распродажа в «Олдиче», два театральных фестиваля и ещё несколько событий из календаря The Village.