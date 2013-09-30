В Москве 8 октября пройдет «Ночь музыки» Ее будут отмечать на пяти площадках
Департамент культуры отказался финансировать московскую «Ночь музыки»
Акция пройдёт без финансирования властей, силами компаний-организаторов
Департамент культуры отказался финансировать московскую «Ночь музыки» Акция пройдёт без финансирования властей, силами компаний-организаторов
В Москве пройдёт «Ночь музыки»
В «Ночь музыки» по всей Москве пройдут больше 200 живых концертов
В Москве пройдёт «Ночь музыки» В «Ночь музыки» по всей Москве пройдут больше 200 живых концертов
В Москве пройдёт «Ночь музыки»
В этот день на 250 площадках Москвы прозвучат произведения известных композиторов
В Москве пройдёт «Ночь музыки» В этот день на 250 площадках Москвы прозвучат произведения известных композиторов
«Ночь музыки» будут проводить несколько раз в год
5 октября в Москве пройдёт первая акция «Ночь музыки», приуроченная к празднованию Международного дня музыки.
«Ночь музыки» будут проводить несколько раз в год 5 октября в Москве пройдёт первая акция «Ночь музыки», приуроченная к празднованию Международного дня музыки.
События недели: «Круг света», Ночь музыки и кинофестиваль 2morrow Открытие обновлённого Арбата, распродажа в «Олдиче», два театральных фестиваля и ещё несколько событий из календаря The Village.