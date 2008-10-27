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Сколько россиян объедаются на ночь

Эта вредная привычка больше характерна для мужчин и безработных

Сколько россиян объедаются на ночь
Эта вредная привычка больше характерна для мужчин и безработных

В Госдуму внесли законопроект об ответственности за нарушение ночной тишины

Поправки также предусматривают запрет на строительно-погрузочные работы в выходные и праздничные дни

В Госдуму внесли законопроект об ответственности за нарушение ночной тишины
Поправки также предусматривают запрет на строительно-погрузочные работы в выходные и праздничные дни

Режим работы: почему работа превратилась в развлечение?
Режим работы: почему работа превратилась в развлечение? Профессор социологии Евгений Дуков рассказал The Village о том, как укорачивается рабочее время, а весь досуг передвигается на ночь
Режим работы: почему работа превратилась в развлечение?

Режим работы: почему работа превратилась в развлечение?
Профессор социологии Евгений Дуков рассказал The Village о том, как укорачивается рабочее время, а весь досуг передвигается на ночь

Столичная водка: как обойти запрет на ночную продажу алкоголя The Village объехал 30 ночных магазинов от Солянки до Люберец и выяснил, где и как можно купить что покрепче

Столичная водка: как обойти запрет на ночную продажу алкоголя
The Village объехал 30 ночных магазинов от Солянки до Люберец и выяснил, где и как можно купить что покрепче

«Ночь музеев» 2010 В Москве в акции «Ночь музеев-2010» примут участие 74 городских музея и выставочных зала, заявил на пресс-конференции руководитель департамента культуры столицы Сергей Худяков. «В акции также примут участие 18 музеев федерального ведения, 4 выставочных зала Союза художников, 3 музея Российской академии наук и около 50 негосударственных музеев, выставочных залов и галерей», – рассказал...

«Ночь музеев» 2010
В Москве в акции «Ночь музеев-2010» примут участие 74 городских музея и выставочных зала, заявил на пресс-конференции руководитель департамента культуры столицы Сергей Худяков. «В акции также примут участие 18 музеев федерального ведения, 4 выставочных зала Союза художников, 3 музея Российской академии наук и около 50 негосударственных музеев, выставочных залов и галерей», – рассказал...

Cалат «на ночь» Если вдруг, поздним вечером, вы, сидя за компьютером, понимаете, что проголодались, вы можете сделать себе салат под названием «на ночь».

Cалат «на ночь»
Если вдруг, поздним вечером, вы, сидя за компьютером, понимаете, что проголодались, вы можете сделать себе салат под названием «на ночь».