Сколько россиян объедаются на ночь
Эта вредная привычка больше характерна для мужчин и безработных
Сколько россиян объедаются на ночь Эта вредная привычка больше характерна для мужчин и безработных
В Госдуму внесли законопроект об ответственности за нарушение ночной тишины
Поправки также предусматривают запрет на строительно-погрузочные работы в выходные и праздничные дни
В Госдуму внесли законопроект об ответственности за нарушение ночной тишины Поправки также предусматривают запрет на строительно-погрузочные работы в выходные и праздничные дни
Режим работы: почему работа превратилась в развлечение? Профессор социологии Евгений Дуков рассказал The Village о том, как укорачивается рабочее время, а весь досуг передвигается на ночь
Режим работы: почему работа превратилась в развлечение? Профессор социологии Евгений Дуков рассказал The Village о том, как укорачивается рабочее время, а весь досуг передвигается на ночь
Столичная водка: как обойти запрет на ночную продажу алкоголя The Village объехал 30 ночных магазинов от Солянки до Люберец и выяснил, где и как можно купить что покрепче
Столичная водка: как обойти запрет на ночную продажу алкоголя The Village объехал 30 ночных магазинов от Солянки до Люберец и выяснил, где и как можно купить что покрепче
«Ночь музеев» 2010 В Москве в акции «Ночь музеев-2010» примут участие 74 городских музея и выставочных зала, заявил на пресс-конференции руководитель департамента культуры столицы Сергей Худяков. «В акции также примут участие 18 музеев федерального ведения, 4 выставочных зала Союза художников, 3 музея Российской академии наук и около 50 негосударственных музеев, выставочных залов и галерей», – рассказал...
«Ночь музеев» 2010 В Москве в акции «Ночь музеев-2010» примут участие 74 городских музея и выставочных зала, заявил на пресс-конференции руководитель департамента культуры столицы Сергей Худяков. «В акции также примут участие 18 музеев федерального ведения, 4 выставочных зала Союза художников, 3 музея Российской академии наук и около 50 негосударственных музеев, выставочных залов и галерей», – рассказал...
Cалат «на ночь» Если вдруг, поздним вечером, вы, сидя за компьютером, понимаете, что проголодались, вы можете сделать себе салат под названием «на ночь».