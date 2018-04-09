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Новости

«Пластик, уходи!»: Рассылка Гринписа с экосоветами во время карантина

18 писем на почту о жизни в концепции «ноль отходов»

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Новости

«Пластик, уходи!»: Рассылка Гринписа с экосоветами во время карантина 18 писем на почту о жизни в концепции «ноль отходов»

Новости

Zero Waste магазины России

Посмотреть их можно в онлайн-путеводителе Kapoosta.ru

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Новости

Zero Waste магазины России Посмотреть их можно в онлайн-путеводителе Kapoosta.ru

Навести порядок в холодильнике и хранить продукты по всем правилам
Хорошая привычка
Навести порядок в холодильнике и хранить продукты по всем правиламЧтобы вкусно есть и не выбрасывать лишнего
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Навести порядок в холодильнике и хранить продукты по всем правилам
Хорошая привычка

Навести порядок в холодильнике и хранить продукты по всем правилам Чтобы вкусно есть и не выбрасывать лишнего

Покупать продукты на неделю вперед
Хорошая привычка
Покупать продукты на неделю впередЧтобы меньше тратить и меньше выбрасывать
20
Покупать продукты на неделю вперед
Хорошая привычка

Покупать продукты на неделю вперед Чтобы меньше тратить и меньше выбрасывать

Отказаться от пакетов
Хорошая привычка
Отказаться от пакетовИ ходить в магазин с холщовой сумкой
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Отказаться от пакетов
Хорошая привычка

Отказаться от пакетов И ходить в магазин с холщовой сумкой

Пользоваться классической Т-образной бритвой
Хорошая привычка
Пользоваться классической Т-образной бритвойЧтобы экономить на лезвиях и выбрасывать меньше мусора
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Пользоваться классической Т-образной бритвой
Хорошая привычка

Пользоваться классической Т-образной бритвой Чтобы экономить на лезвиях и выбрасывать меньше мусора

Выбрасывать меньше мусора
Хорошая привычка
Выбрасывать меньше мусораЧтобы жители Волоколамска и других городов дышали чистым воздухом
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Выбрасывать меньше мусора
Хорошая привычка

Выбрасывать меньше мусора Чтобы жители Волоколамска и других городов дышали чистым воздухом