Новости
«Пластик, уходи!»: Рассылка Гринписа с экосоветами во время карантина
18 писем на почту о жизни в концепции «ноль отходов»
Новости
«Пластик, уходи!»: Рассылка Гринписа с экосоветами во время карантина 18 писем на почту о жизни в концепции «ноль отходов»
Новости
Zero Waste магазины России Посмотреть их можно в онлайн-путеводителе Kapoosta.ru
Хорошая привычка
Навести порядок в холодильнике и хранить продукты по всем правиламЧтобы вкусно есть и не выбрасывать лишнего
Хорошая привычка
Навести порядок в холодильнике и хранить продукты по всем правилам Чтобы вкусно есть и не выбрасывать лишнего
Хорошая привычка
Покупать продукты на неделю вперед Чтобы меньше тратить и меньше выбрасывать
Хорошая привычка
Отказаться от пакетов И ходить в магазин с холщовой сумкой
Хорошая привычка
Пользоваться классической Т-образной бритвойЧтобы экономить на лезвиях и выбрасывать меньше мусора
Хорошая привычка
Пользоваться классической Т-образной бритвой Чтобы экономить на лезвиях и выбрасывать меньше мусора
Хорошая привычка
Выбрасывать меньше мусораЧтобы жители Волоколамска и других городов дышали чистым воздухом
Хорошая привычка