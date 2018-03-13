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Новости

В Москве пройдет поп-ап-фестиваль «День Nol»

На нем выступят молодые театральные коллективы

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В Москве пройдет поп-ап-фестиваль «День Nol» На нем выступят молодые театральные коллективы

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Программист с ДЦП Иван Бакаидов проведет встречу в пространстве Nol

Он расскажет, как за ним гнались военные и что он думает о сексе с волонтерами

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Программист с ДЦП Иван Бакаидов проведет встречу в пространстве Nol Он расскажет, как за ним гнались военные и что он думает о сексе с волонтерами

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Проект NOL откроет свою образовательную платформу курсом по драматургии

В программу войдут лекции по истории театра, психологии для сценаристов и селф-брендингу

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Проект NOL откроет свою образовательную платформу курсом по драматургии В программу войдут лекции по истории театра, психологии для сценаристов и селф-брендингу

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Арт-пространство NOL откроют благотворительным фестивалем поэзии «#вЖЫвую»

На мероприятии выступят лидер группы OQJAV Вадик Королев и солист «Сансары» Саша Гагарин

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Арт-пространство NOL откроют благотворительным фестивалем поэзии «#вЖЫвую» На мероприятии выступят лидер группы OQJAV Вадик Королев и солист «Сансары» Саша Гагарин

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На выставке Art.Who.Dark выступят актеры Gogol School и рэперша «На лицо»

Молодым художникам предоставят возможность показать свои работы на платформе Nol

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На выставке Art.Who.Dark выступят актеры Gogol School и рэперша «На лицо» Молодым художникам предоставят возможность показать свои работы на платформе Nol