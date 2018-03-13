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В Москве пройдет поп-ап-фестиваль «День Nol» На нем выступят молодые театральные коллективы
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Программист с ДЦП Иван Бакаидов проведет встречу в пространстве Nol
Он расскажет, как за ним гнались военные и что он думает о сексе с волонтерами
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Программист с ДЦП Иван Бакаидов проведет встречу в пространстве Nol Он расскажет, как за ним гнались военные и что он думает о сексе с волонтерами
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Проект NOL откроет свою образовательную платформу курсом по драматургии
В программу войдут лекции по истории театра, психологии для сценаристов и селф-брендингу
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Проект NOL откроет свою образовательную платформу курсом по драматургии В программу войдут лекции по истории театра, психологии для сценаристов и селф-брендингу
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Арт-пространство NOL откроют благотворительным фестивалем поэзии «#вЖЫвую»
На мероприятии выступят лидер группы OQJAV Вадик Королев и солист «Сансары» Саша Гагарин
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Арт-пространство NOL откроют благотворительным фестивалем поэзии «#вЖЫвую» На мероприятии выступят лидер группы OQJAV Вадик Королев и солист «Сансары» Саша Гагарин
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На выставке Art.Who.Dark выступят актеры Gogol School и рэперша «На лицо»
Молодым художникам предоставят возможность показать свои работы на платформе Nol
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